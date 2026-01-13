Kayseri'ye buzlanma ve don uyarısı: Ekipler görev başında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 13 Ocak Salı gününü 14 Ocak Çarşamba gününe bağlayan gece yarısından itibaren sabah saatlerine kadar kentte hava sıcaklığının -16 dereceye kadar düşebileceği ve bu durumun kuvvetli don olayıyla birlikte karayollarında yer yer buzlanmaya sebep olabileceği bekleniyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise ekiplerin görev başında olunduğu belirtilerek, “Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından şehirlerarası ve şehir içi yollar üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam etmektedir. Tüm sürücülerimizi kuvvetli don-buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor, trafik kurallarına uyarak seyahat etmelerini önemle rica ediyoruz.Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla tüm ekiplerimizle görevimizin başındayız.Uyarılara ve trafik kurallarına uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder, kazasız ve hayırlı yolculuklar dileriz” ifadeleri kullanıldı.