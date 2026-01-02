Kayseri'ye buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri genelinde meydana gelen kar yağışı ve sıcaklıkların düşmesiyle buzlanma ve don uyarısında bulunarak vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirildi.

Kayseri'ye buzlanma ve don uyarısı

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini artırırken, Kayseri de beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don riskine dikkat çekilerek özellikle sürücüler olmak üzere tüm vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Kayseri’de ise bugün en yüksek sıcaklık 0 en düşük sıcaklık ise -14 derece olarak ölçüldü. 
5 günlük hava tahmin raporu ise şu şekilde;
3 Ocak Cumartesi günü sıcaklık en yüksek 0 en düşük -14
4 Ocak Pazar günü sıcaklık en yüksek 5 en düşük -7
5 Ocak Pazartesi günü sıcaklık en yüksek 4 en düşük -5
6 Ocak Salı günü sıcaklık en yüksek 4 en düşük -5
7 Ocak Çarşamba günü sıcaklık en yüksek 6 en düşük -4 derece olacak.

