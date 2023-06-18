Kayseri'ye çok kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarın Kayseri'de çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek ani sel baskınlarına karşı duyarlı olunması istendi.
- 18.06.2023 15:43
- Güncelleme: 18.06.2023 17:42
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; yarın Kayseri’de çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek ani sel baskınlarına karşı duyarlı olunması istendi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Kayseri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
İHA
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