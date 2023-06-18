Kayseri'ye çok kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; yarın Kayseri’de çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek ani sel baskınlarına karşı duyarlı olunması istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Kayseri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.