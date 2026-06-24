Kayseri'ye Göçte Türki Cumhuriyetleri Öne Çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2025 Uluslararası Göç İstatistikleri, göç hareketliliğinde dikkat çekici veriler ortaya koydu.

Türkiye’ye Gelenler

2025 yılında yurt dışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393 bin 829 kişiye ulaştı. Bu nüfusun 301 bin 877’si yabancı uyruklu, 91 bin 952’si ise Türk vatandaşı oldu. Gelenlerin %56,6’sını erkekler, %43,4’ünü kadınlar oluşturdu.

En çok göç eden yabancı uyruklular arasında Türkmenistan vatandaşları %23,4 ile ilk sırada yer aldı. Türkmenistan’ı sırasıyla Azerbaycan (%8,3), Özbekistan (%6,9), Mısır (%6,1) ve Afganistan (%5,8) takip etti. Böylece Türki Cumhuriyetlerinden gelen göçmenler toplamda önemli bir paya sahip oldu.

Yaş Grupları

Türkiye’ye göç edenlerin yaş dağılımında 20-24 yaş grubu %16,3 ile en yüksek oranı oluşturdu. Bu grubu 25-29 (%13,7) ve 30-34 (%11,5) yaş grupları izledi.

Türkiye’den Ayrılanlar

2025’te Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin sayısı %5 azalarak 403 bin 216 oldu. Göç edenlerin %55,3’ü erkek, %44,7’si kadınlardan oluştu. Türkiye’den ayrılan yabancı uyruklular arasında Irak vatandaşları %15,7 ile ilk sırada yer alırken, onları Afganistan (%11,2), Rusya Federasyonu (%7,6), İran (%6,3) ve Türkmenistan (%5,7) izledi.

Kayseri’ye Göç

Yurt dışından Kayseri’ye gelenlerin sayısı ise 3 bin 980 olarak kaydedildi. Bu rakam, şehrin göç hareketliliğinde özellikle Türki Cumhuriyetlerinden gelen nüfusun etkisini gösteriyor.