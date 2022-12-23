Kayseri’ye hafta sonu kar geliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü önümüzdeki hafta sonunu da kapsayan 5 günlük tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmeye göre Kayseri ve ilçelerini hafta sonunda soğuk bir hava bekliyor. 2 gün aralıkla yağan karın ardından kenti terk eden kar Pazar günü geri gelebilir. Pazar günü havanın kar yağışlı, Pazartesi günü de hafif kar yağışlı olması bekleniyor. Hafta sonunda sıcaklıkların da, en düşük eksi 2, en yüksek 4 dereceler düzeyinde olması tahmin ediliyor.

Kayseri’nin ilçelerinde de hava durumu ve sıcaklıklar, kent merkezi değerlerine yakın olacak.

ERCİYES HAVA TAHMİNİ

Önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde de Pazar günü kar yağması tahmin ediliyor. Erciyes’te hafta sonu sıcaklık değerleri en düşük eksi 10, en yüksek 1 derece olacak. Şu an pistlerde 40-50 santime ulaşan kar kalınlığının 2 gün sürmesi beklenen yağışın ardından daha da artması bekleniyor. Suni karlama sisteminin de çalıştırılmasıyla Erciyes’te kayak sezonunun kesintisiz açılabileceği belirtildi.