Kayseri'ye kar 'gelemiyor'

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Mühendisi Damla Sarıbek, bölgedeki hava durumu ile ilgili verdiği bilgilerde hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyleyerek, “Tahmin periyodumuzda kar yağışı görünmüyor” dedi.

Aralık ayına göre sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyrettiğini söyleyen Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Mühendisi Damla Sarıbek, “Yaptığımız son değerlendirmelere göre sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışının Cumartesi günü de devam ederek Pazar günü sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Ardından Pazartesi günü tekrardan yer yer aralıklı hafif bir yağmur bekliyoruz. Sonrasında Salı günü öğleden sonra yağışın tekrar başlamasını ve Çarşamba günü öğlene kadar devam etmesini tahmin ediyoruz. Rüzgarımızın ise hafta boyunca güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklara gelecek olursak da yine mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekliyoruz. Aralık ayında maksimum sıcaklık oranımız 6,5 dereceyken bu hafta yaklaşık 10 ile 13 derece arasında bir maksimum sıcaklıklar bekliyoruz. Bu da mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyreden sıcaklıklara tekabül ediyor” dedi.

Damla Sarıbek, tahmin periyodunda herhangi bir kar yağışı görünmediğini söyleyerek, “Geçtiğimiz Kasım ayını değerlendirecek olursak Kasım ayı normalimiz 5,4 dereceyken 2023 Kasım ayında 8,8 derecelik bir sıcaklık ölçüldü. Bu da normale göre 2,6’lık bir artış demek oluyor. 2022’de ise Kasım ayında 7 derece ölçülmüştü burada normaline göre 1,8 derece bir artıştan söz ediyoruz. Yani Kasım ayı normallerine göre 2,6 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar ölçüldü. Ayrıca uzun yıllar Kasım ayı yağış ortalamamız 29,3 milimetreyken 2023 Kasım ayında 34,9 milimetre de yağış aldık. Bu da yüzde 19’luk bir artış olduğunu gösteriyor yağışlarda. Şu an için mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık bekliyoruz bu hafta. Önümüzdeki haftalarda kar değerlendirmelerini daha net bir şekilde yapabiliriz. Şu an için tahmin ettiğimiz periyotta herhangi bir kar yağışı görünmemekte” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından dün yapılan duyuruda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren beklenen yağışların Kayseri’nin güneyinde (Yahyalı çevrelerinde) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların sebep olacağı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verilirken, vatandaşların ani sel-su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı da tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.