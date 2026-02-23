Kayseri'ye kar geri geliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 26-27 Şubat günlerinde kentte kar yağışı bekleniyor.

Kayseri'ye kar geri geliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 23 Şubat Pazartesi parçalı bulutlu 8 derece, 24 Şubat Salı parçalı bulutlu 11 derece, 25 Şubat  Çarşamba yağmurlu 10 derece, 26 Şubat Perşembe 1 derece kar yağışlı, 27 Şubat Cuma kar yağışlı -1 derece hava hakim olması bekleniyor.


İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 6 derece
Bünyan: 7 derece
Develi: 8 derece
Felahiye: 6 derece
Hacılar: 5 derece
İncesu: 7 derece
Özvatan: 6 derece
Pınarbaşı: 4 derece
Sarıoğlan: 7 derece
Sarız: 4 derece
Tomarza: 7 derece
Yahyalı: 8 derece
Yeşilhisar: 8 derece.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İlçelerde Ramazan Etkinlikleri
İlçelerde Ramazan Etkinlikleri
Milletvekili Ayşe Böhürler Kız Öğrencilerle Sahur Sofrasında Buluştu
Milletvekili Ayşe Böhürler Kız Öğrencilerle Sahur Sofrasında Buluştu
Genç davulcular, ramazan geleneğini yaşatıyor
Genç davulcular, ramazan geleneğini yaşatıyor
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'Zor bir maç olacağını biliyorduk ama 3 puan aldık'
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: “Zor bir maç olacağını biliyorduk ama 3 puan aldık”
Kayserispor - Antalyaspor: 1-0
Kayserispor - Antalyaspor: 1-0
16 yaşındaki kayıp kız bulundu
16 yaşındaki kayıp kız bulundu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!