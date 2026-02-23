Kayseri'ye kar geri geliyor
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 26-27 Şubat günlerinde kentte kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 23 Şubat Pazartesi parçalı bulutlu 8 derece, 24 Şubat Salı parçalı bulutlu 11 derece, 25 Şubat Çarşamba yağmurlu 10 derece, 26 Şubat Perşembe 1 derece kar yağışlı, 27 Şubat Cuma kar yağışlı -1 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 6 derece
Bünyan: 7 derece
Develi: 8 derece
Felahiye: 6 derece
Hacılar: 5 derece
İncesu: 7 derece
Özvatan: 6 derece
Pınarbaşı: 4 derece
Sarıoğlan: 7 derece
Sarız: 4 derece
Tomarza: 7 derece
Yahyalı: 8 derece
Yeşilhisar: 8 derece.