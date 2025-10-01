  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'ye kargoyla sahte APP plaka getiren 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'ye kargoyla sahte APP plaka getiren 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda kente kargo vasıtası ile APP Plaka getireceği tespit edilen şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda 18 adet basılmış APP plaka, 44 adet boş plaka bulunurken, APP Plaka yapımına ait çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri'ye kargoyla sahte APP plaka getiren 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kente Kargo vasıtası ile APP Plaka geleceği bilgisi alınması üzerine çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda adresleri tespit edilen şüpheli şahıslara düzenlenen operasyon neticesinde; F.K. (44) ve Z.K. (43) saklandıkları adreste yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 18 adet basılmış APP plaka, 1 adet Türkiye Şoförler Odası'na ait mühür bulunan manuel mühür basma makinası, 44 adet boş plaka ve 12 kilogram ağırlığında plaka boyama için kullanılan siyah renkli boya ele geçirildi. F.K. ve Z.K. hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Ağustos ayında 30 şirket kepenk kapattı
Kayseri’de Ağustos ayında 30 şirket kepenk kapattı
Bakan Tunç, 'CHP açılışa katılmayarak saygısızlık yaptı'
Bakan Tunç, "CHP açılışa katılmayarak saygısızlık yaptı"
Başkan Şener: 'Pınarbaşı Teşkilatı millet iradesinin güçlü temsilcisi olmaya devam edecek'
Başkan Şener: “Pınarbaşı Teşkilatı millet iradesinin güçlü temsilcisi olmaya devam edecek"
Meclise seçilen Milletvekilinden meclis açılışına protesto: 'Katılmıyoruz'
Meclise seçilen Milletvekilinden meclis açılışına protesto: 'Katılmıyoruz'
Kayseri'de balıkçılar denetlendi
Kayseri’de balıkçılar denetlendi
Korsan taşımacılık önlenecek ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılık sağlanacak
Korsan taşımacılık önlenecek ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılık sağlanacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!