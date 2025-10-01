Kayseri'ye kargoyla sahte APP plaka getiren 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kente Kargo vasıtası ile APP Plaka geleceği bilgisi alınması üzerine çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda adresleri tespit edilen şüpheli şahıslara düzenlenen operasyon neticesinde; F.K. (44) ve Z.K. (43) saklandıkları adreste yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 18 adet basılmış APP plaka, 1 adet Türkiye Şoförler Odası'na ait mühür bulunan manuel mühür basma makinası, 44 adet boş plaka ve 12 kilogram ağırlığında plaka boyama için kullanılan siyah renkli boya ele geçirildi. F.K. ve Z.K. hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.