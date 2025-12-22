Kayseri'ye karla karışık yağmur geliyor

Kayseri'ye karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 22 Aralık Pazartesi karla karışık yağmurlu 9 derece, 23 Aralık Salı karla karışık yağmurlu 5 derece, 24 Aralık Çarşamba çok bulutlu 9 derece, 25 Aralık Perşembe parçalı bulutlu 9 derece, 26 Aralık Cuma sisli 6 derece hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 8 derece
Bünyan: 9 derece
Develi: 8 derece
Felahiye: 8 derece
Hacılar: 10 derece
İncesu: 9 derece
Özvatan: 7 derece
Pınarbaşı: 6 derece
Sarıoğlan: 7 derece
Sarız: 7 derece
Tomarza: 8 derece
Yahyalı: 9 derece
Yeşilhisar: 9 derece.

