Kayseri'ye kış geri geliyor
Kayseri'de baharın müjdecisi ağaçlar çiçek açarken Meteoroloji'den kış uyarısı geldi. İl genelinde yarından itibaren önce yağmur, ilerleyen günlerde kar bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri ise gece sıcaklığının eksi 8 derecelere kadar düşmesi tahmin ediliyor.
- 27.03.2023 11:03
- Güncelleme: 27.03.2023 12:17
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 27-31 Mart 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bu hafta önce yağmur ardından kar yağışı hakim olacak. Sıcaklıklar ise gece dahil artı değerlerden eksi değerlere düşecek. Salı günü sıcaklığın en düşük 3 en yüksek 18 derece olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklık önemli derecede düşecek ve Cuma günü en düşük eksi 8, en yüksek 1 dereceye kadar gerileyecek. Cuma günü kar yağabilir.
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.
ERCİYES’TE AYNI HAVA DURUMU HAKİM OLACAK
Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te ise yarından itibaren 4 gün boyunca aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 15, en yüksek 7 derece olması tahmin ediliyor.
İLÇELERDE SICAKLIK DEĞERLERİ
Akkışla: En düşük eksi 12, en yüksek 15 derece
Bünyan: En düşük eksi 11, en yüksek 16 derece
Develi: En düşük eksi 10, en yüksek 16 derece
Felahiye: En düşük eksi 9, en yüksek 16 derece
Hacılar: En düşük eksi 10, en yüksek 14 derece
İncesu: En düşük eksi 8, en yüksek 16 derece
Özvatan: En düşük eksi 12, en yüksek 14 derece
Pınarbaşı: En düşük eksi 13, en yüksek 13 derece
Sarıoğlan: En düşük eksi 10, en yüksek 14 derece
Sarız: En düşük eksi 14, en yüksek 14 derece
Talas: En düşük eksi 8, en yüksek 12 derece
Tomarza: En düşük eksi 12, en yüksek 14 derece
Yahyalı: En düşük eksi 11, en yüksek 16 derece
Yeşilhisar: En düşük eksi 6, en yüksek 18 derece.