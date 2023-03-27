Kayseri'ye kış geri geliyor

 Kayseri'de baharın müjdecisi ağaçlar çiçek açarken Meteoroloji'den kış uyarısı geldi. İl genelinde yarından itibaren önce yağmur, ilerleyen günlerde kar bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri ise gece sıcaklığının eksi 8 derecelere kadar düşmesi tahmin ediliyor. 

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  • 27.03.2023 11:03
  • Güncelleme: 27.03.2023 12:17
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Kayseri'ye kış geri geliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 27-31 Mart 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bu hafta önce yağmur ardından kar yağışı hakim olacak. Sıcaklıklar ise gece dahil artı değerlerden eksi değerlere düşecek. Salı günü sıcaklığın en düşük 3 en yüksek 18 derece olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklık önemli derecede düşecek ve Cuma günü en düşük eksi 8, en yüksek 1 dereceye kadar gerileyecek. Cuma günü kar yağabilir. 

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor. 

ERCİYES’TE AYNI HAVA DURUMU HAKİM OLACAK
Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te ise yarından itibaren 4 gün boyunca aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 15, en yüksek 7 derece olması tahmin ediliyor. 

İLÇELERDE SICAKLIK DEĞERLERİ 
Akkışla: En düşük eksi 12, en yüksek 15 derece
Bünyan: En düşük eksi 11, en yüksek 16 derece
Develi: En düşük eksi 10, en yüksek 16 derece 
Felahiye: En düşük eksi 9, en yüksek 16 derece 
Hacılar: En düşük eksi 10, en yüksek 14 derece
İncesu: En düşük eksi 8, en yüksek 16 derece 
Özvatan: En düşük eksi 12, en yüksek 14 derece
Pınarbaşı: En düşük eksi 13, en yüksek 13 derece 
Sarıoğlan: En düşük eksi 10, en yüksek 14 derece 
Sarız: En düşük eksi 14, en yüksek 14 derece 
Talas: En düşük eksi 8, en yüksek 12 derece 
Tomarza: En düşük eksi 12, en yüksek 14 derece 
Yahyalı: En düşük eksi 11, en yüksek 16 derece 
Yeşilhisar: En düşük eksi 6, en yüksek 18 derece.

1ha

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