Kayseri’ye kış geri geliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 27-31 Mart 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bu hafta önce yağmur ardından kar yağışı hakim olacak. Sıcaklıklar ise gece dahil artı değerlerden eksi değerlere düşecek. Salı günü sıcaklığın en düşük 3 en yüksek 18 derece olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklık önemli derecede düşecek ve Cuma günü en düşük eksi 8, en yüksek 1 dereceye kadar gerileyecek. Cuma günü kar yağabilir.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.

ERCİYES’TE AYNI HAVA DURUMU HAKİM OLACAK

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te ise yarından itibaren 4 gün boyunca aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 15, en yüksek 7 derece olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük eksi 12, en yüksek 15 derece

Bünyan: En düşük eksi 11, en yüksek 16 derece

Develi: En düşük eksi 10, en yüksek 16 derece

Felahiye: En düşük eksi 9, en yüksek 16 derece

Hacılar: En düşük eksi 10, en yüksek 14 derece

İncesu: En düşük eksi 8, en yüksek 16 derece

Özvatan: En düşük eksi 12, en yüksek 14 derece

Pınarbaşı: En düşük eksi 13, en yüksek 13 derece

Sarıoğlan: En düşük eksi 10, en yüksek 14 derece

Sarız: En düşük eksi 14, en yüksek 14 derece

Talas: En düşük eksi 8, en yüksek 12 derece

Tomarza: En düşük eksi 12, en yüksek 14 derece

Yahyalı: En düşük eksi 11, en yüksek 16 derece

Yeşilhisar: En düşük eksi 6, en yüksek 18 derece.