Kayseri'ye kuvvetli kar yağışı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'ye kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, ' İlimiz genelinde beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, kar savrulması, tipi, buzlanma ve don vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü bugün kent genelinde etkisini gösterecek olan kuvvetli yağış için uyarılarda bulundu. 
Yapılan açıklamada, “Bugün Kayseri genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ile başlayacak yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis-pus hadisesi bekleniyor. İlimiz genelinde beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, kar savrulması, tipi, buzlanma ve don vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

