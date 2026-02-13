Kayseri'ye kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'ye kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, 'Yapılan son değerlendirmelere göre: Kayseri'nin doğu ve güney kesimlerinde (Yahyalı, Develi, Tomarza, Sarız, Pınarbaşı) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

Kayseri'ye kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’ye kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ve ulaşımda aksama risklerine karşın uyarılarda bulunuldu. 13 Şubat 2026 (bugün) beklenen kuvvetli sağanak yağış uyarısı ile ilgili yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre: Kayseri'nin doğu ve güney kesimlerinde (Yahyalı, Develi, Tomarza, Sarız, Pınarbaşı) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Şafak Operasyonunda Çatışma: Özel Harekat Komiseri Yaralandı
Kayseri'de Şafak Operasyonunda Çatışma: Özel Harekat Komiseri Yaralandı
İŞKUR duyurdu: 3 bin kişilik İş Gücü Uyum programı uygulanacak
İŞKUR duyurdu: 3 bin kişilik İş Gücü Uyum programı uygulanacak
İYİ Partili Yücel'den Kartal Kavşağı Uyarısı
İYİ Partili Yücel'den Kartal Kavşağı Uyarısı
Talas'ın İkram Sofrası Ramazan Boyunca Mevlana Restoran'da
Talas'ın İkram Sofrası Ramazan Boyunca Mevlana Restoran'da
Kayseri'nin Kur'an Hadimi Hasbekli Mümin Hâfız Anılıyor
Kayseri'nin Kur'an Hadimi Hasbekli Mümin Hâfız Anılıyor
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Sergi ve Ödül Töreni
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Sergi ve Ödül Töreni
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!