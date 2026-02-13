Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’ye kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ve ulaşımda aksama risklerine karşın uyarılarda bulunuldu. 13 Şubat 2026 (bugün) beklenen kuvvetli sağanak yağış uyarısı ile ilgili yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre: Kayseri'nin doğu ve güney kesimlerinde (Yahyalı, Develi, Tomarza, Sarız, Pınarbaşı) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.