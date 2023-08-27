Kayseri'ye kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Pazartesi günü Kayseri'de kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaş uyarıldı.
- 27.08.2023 18:07
- Güncelleme: 27.08.2023 19:45
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Pazartesi günü Kayseri’de kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaş uyarıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi Kayseri genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
İHA
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