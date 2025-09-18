Kayseri'ye mesleki eğitimde altın madalya

Kayseri’de 2025-26 Eğitim ve Öğretim Yılında orta öğretimden mezun olup 9’uncu sınıfa kayıt yaptıran 22 bin öğrencinin 12 bin 100’ü meslek liselerini ve mesleki eğitim merkezlerini tercih etti. Türkiye ortalaması yüzde 40,05 iken Kayseri yüzde 55 oranını yakalayarak mesleki eğitimin en fazla tercih edildiği il oldu.

Kayseri’de 56 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 6 tane de MESEM ile 40 alan ve 68 dalda 35 bin 316 öğrenciye mesleki eğitim verildiğini belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Gençlerimizi iş hayatına en hızlı ve sağlam şekilde hazırlayacak yol güçlü bir mesleki eğitimden geçiyor. Mesleki eğitim demek, gençlerimizin sadece bir diploma değil, hayatları boyunca gururla taşıyacakları bir kimlik, bir karakter ve bir ihtisas kazanması demektir. Velilerimiz çocuklarını meslek okullarına yönlendirdiklerinde onların kısa sürede iş bulduklarını ve rahatlıkla kendi ayakları üzerinde durduklarını göreceklerdir” diye konuştu.

Öte yandan Bu başarının ortak bir çalışmanın eseri olduğunun altını çizen AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Kayseri’de son yıllarda gerçekleştirilen önemli projeler mesleki eğitimi tekrar halkımızın gündemine getirdi. 2024 yılında düzenlediğimiz Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı tüm ülkeye örnek oldu; meslek liselerine yaptığımız ziyaretler, proje yapan öğrencilerimizle yaptığımız buluşmalar, Bakanlığımızın Robotik Yarışmaları, bilgi ve beceri yarışmaları sadece birer faaliyet olmayıp eğitimin bu dalını tekrar gündeme taşıdı. Sn.Valimiz, Milli Eğitim Müdürümüz, mesleki eğitim şube müdürümüz, meslek okulları müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz üstün gayretlerle ve iyi bir iş birliği ile bu başarıyı tetiklediler. Bendeniz de bir milletvekili olarak TBMM bünyesinde yapmış olduğum kürsü konuşmalarında ve mesleki eğitimle alakalı basın toplantılarımda iki yıl içerisinde 477 kez “mesleki eğitim” ifadesini kullanmışım. Sanayi Odamız da başarılı öğrencilere burs vererek mesleki eğitime büyük desteklerde bulundular ve bütün bu kolektif gayret Kayseri’yi mesleki eğitimde diğer şehirlerin üzerine çıkardı.” şeklinde konuştu.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Mesleki eğitim şube müdürleri ve meslek lisesi müdürleriyle yeni dönem toplantısı yapan Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı son yıllarda Kayseri sanayisinin en fazla ihtiyacı olan teknik personeli yetiştiren mesleki eğitim okulları üzerine yaptığımız çalışmalar meyvelerini verdi ve şehrimiz ülke sathında büyük bir başarı yakalayarak Türkiye birincisi oldu” dedi.