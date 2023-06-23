Kayseri'ye nefes aldıracak proje

Melikgazi Belediyesi, eski Dedeman Okulu'nun yerinde şehir merkezini rahatlatacak yeşil alan ve otopark ihtiyacını karşılayacak büyük bir projeye başladı.

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  • 23.06.2023 10:51
  • Güncelleme: 23.06.2023 11:30
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Kayseri'ye nefes aldıracak proje
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, eski Dedeman Okulu’nun yerinde şehir merkezini rahatlatacak yeşil alan ve otopark ihtiyacını karşılayacak büyük bir projeye başladı.

Kayseri’ye güzel nezih bir parkı kazandıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Ömrünü yitirmiş eski Dedeman Okulunu yıkarak yeni yerine taşımıştık. Eski taş bina olan Nazmi Toker’i de güzel sanatlar merkezi yapıyoruz. İhalesi şu anda askıda. İnşallah yakın zamanda oranın çalışmasına başlıyoruz. Burası tam 4 bin metrekare yeşil alan, park olacak. Şehrin merkezine çok güzel nezih bir park kazandırıyoruz. Çevresi tamamen 120 civarında araç parkı otoparkı olacak. Dolayısıyla burası çok daha girilip çıkılabilir bir mekân olacak. Aynı zamanda bu parkın bitimiyle birlikte bu bölgenin tamamının otopark düzenlemesi ile ilgili bir çalışmamız olacak. Çalışma bittiğinde de bu karmaşa belli bir ölçüde kalkmış olacak. Hunat ve çevresi daha yaşanabilir daha merkezi daha güzel bir yer olacak. Şu ana kadar bu alan çalışmaları, ihaleleri bitene kadar otopark olarak kullanıldı. Oldukça da büyük bir yükü kaldırmıştı. Şimdi inşallah burada onayladığımız projeye başlıyoruz. Önce sert zeminler daha sonra ağaçlandırması, çimi ve birkaç ay içerisinde burası Kayseri’nin en nezih parklarından bir tanesi olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kayseri’mize hayırlı olsun” dedi.

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İHA

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