Kayseri’ye özel yapılan kanun değişikliği, Anayasa Mahkemesi’nden döndü

Çevre Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2’nci maddesinde Kooperatifler Kanunu’na eklenen geçici 11’inci madde düzenlenmişti. Dikkat çeken nokta ise geçici 11’inci maddenin sadece Kayseri’deki kooperatif mağdurlarını özel olması. Kooperatif alacaklarının düzenlendiği kanun değişikliğinin geneli kapsamadığı gerekçesiyle iptali yönünde başvuru yapıldı. Anayasa Mahkemesi, itirazı yerinde buldu ve kanun değişikliği maddesini iptal etti.

Kooperatif mağdurları, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ile birlikte basın açıklaması yaptı. Kooperatif alacaklarının Türkiye’nin kanayan yarası olduğunu belirten Şahin, “Türkiye’nin birçok yerinde bu şekilde kooperatif mağduriyeti yaşanıyor. 2015’ten beri tek bir çivi çakılmayan ve sürekli üyelerden aidat alınarak tapusunun geri alınacağı tehdidiyle süre gelen ama hiçbir şey yapılmayan bir kooperatifin önündeyiz. Bu kooperatifin sorunlarının artıp devam etmesinin sebebi kooperatif kanunu değil, bunun uygulanması” dedi.

İptal edilen kanun maddesinin bütün kooperatif mağdurlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Şahin, “Türkiye’de kooperatifçilik yetkilileri yanlış uygulanıyor. Kooperatif mağdurlarının sayısı daha fazla fakat bir araya gelemedikleri için siyaset bunu çözmüyor. Sadece Kayseri’ye has çözülmeye çalışıldı. Kooperatif kanununa 6-10 Haziran 2022 tarihinde geçici bir madde eklendi. Bu 11’inci madde ile sadece Kayseri’ye has ve Kayseri’deki faklı siyasi partilerin birbirleriyle oy yarışına girmeleriyle bir kanun çıkartıldı. Fakat bu kanun yanlış ve anayasaya ve kooperatif kanununa da aykırıydı. Geçtiğimiz günlerde anayasa mahkemesi de bu kanunu iptal etti. Kanuna Kayseri 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi itiraz etti. Anayasa Mahkemesi de anayasanın 10’uncu ve 48’inci maddesine aykırı olduğu için Kayseri’ye has bir kanun çıkamayacağını ve geriye kalanları görüşmeye kabul etmeyerek hepsini iptal etti. Eğer ki kooperatif mağdurlarının sorunlarını çözecekseniz sahaya inip bu insanları dinleyin. Sadece seçim zamanlarında değil, 25 senedir bu insanlar kooperatife para ödeyerek hala ev sahibi olamadıklarını söylüyor. Burada bir rant var kanun güzel olabilir ama uygulaması çok kötü. Bu uygulamaya acilen müdahale edilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KANUN İPTAL EDİLDİKTEN SONRA BİZİM MAĞDURİYETİMİZ 2’YE KATLANDI’

Yasanın sadece Kayseri genelinde değil tüm Türkiye genelinde tekrar düzenlenip mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Kooperatif mağduru Naci Sarı da, “Kooperatifimiz 1998 yılında kuruldu ancak 2012 yılında bu kooperatifi tamamlayalım diye bir hesap çıkarttı. 24 ayda bütün üyeler borcunu ödesin bütün evlerin teslim olması için. Her üyeden 35-40 bin arası para istendi. Üyelerin bir kısmı bankalara gitti. 35 bin liraya karşılık para ödediler. Bankadan kredi çekemeyenler de ‘Müteahhitler de gelsinler bize ödesinler’ dediler. Genel Kurulda alınan karar gereğince borcunu ödeyen üyeler tapusunu alır, üyelikten ayrılabilir şartı mevcut. 24 ay geçti inşaatların tamamı bitmedi. Bu gördüğünüz 78 daire kaldı. Yeni yönetim 2015 yılı genel kurulunda eksik inşaat maliyet bedeli diye bu inşaat için üye başı 9 bin 500 lira para istedi. Ancak borcunu ödeyip, tapusunu alan üyeler buna razı olmadı. ‘Genel kurul kararı var istifa ediyorum’ dedi. Yerel mahkemeler alacak davası açtı. Yerel mahkemelerde kooperatifin lehine karar verdi. Sorun sadece Ataşehir Yapı Kooperatifinin değil, Kayseri’deki 22 kooperatifin sorunu. Borcunu ödeyip tapusunu alanlardan para talep edilmez dendi. Ama kanunda Kayseri’deki kooperatifler kast edildiği için Anayasa Mahkemesi ayın 9’u itibariyle bunu iptal etti. Kanun iptal edildikten sonra bizim mağduriyetimiz 2’ye katlandı. Biz istifa ettiğimiz için kooperatif bizi genel kurullara sokmuyor. 2015’ten beri bu binalar bu şekilde atıl durumda. Yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Kanun Türkiye genelinde tekrardan düzenlenmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kooperatif mağduru Fatma Kuş ve Naim Er ise “25 senedir evlerimizde rahatımız yok. Özhaseki gelip temelini attı. Çocuklarımızın rızkını kooperatife yatırmaktan bıktık. Çevre Şehirciliğe CİMER yoluyla birçok arkadaşımız yazı yazdı. Fakat gündeme dair bir çözüm üretilmedi. Buradaki insanların hepsi mağdur. Bu mağduriyetin acilen giderilmesini istiyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından kooperatif üyesi olduğunu iddia eden bir kişi kooperatif mağdurlarına sözlü olarak tepki gösterdi. Kooperatif mağdurlarıyla arasında arbede çıktı. Daha sonra tepki gösteren kişi koşarak alandan uzaklaştı.