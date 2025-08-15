Kayseri'ye pazar günü için 'Sıcak' uyarısı
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre, Kayseri'de cumartesi günü 'açık' 34 derece, pazar günü ise 'sıcak' 35 derece sıcaklık bekleniyor.
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre, 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 34 derece olurken, açık hava hakim olacak. 17 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 35 derece olacak.
İlçelerde ise ortalama hava sıcaklıkları şu şekilde olacak;
Akkışla: 32 derece
Bünyan: 33 derece
Develi: 35 derece
Felahiye: 36 derece
İncesu: 35 derece
Özvatan: 34 derece
Pınarbaşı: 32 derece
Sarıoğlan: 34 derece
Sarız: 32 derece
Tomarza: 34 derece
Yahyalı: 36 derece
Yeşilhisar: 38 derece
Hacılar: 32 derece.