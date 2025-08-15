Kayseri'ye pazar günü için 'Sıcak' uyarısı

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre, Kayseri'de cumartesi günü 'açık' 34 derece, pazar günü ise 'sıcak' 35 derece sıcaklık bekleniyor.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre, 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 34 derece olurken, açık hava hakim olacak. 17 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 35 derece olacak.

İlçelerde ise ortalama hava sıcaklıkları şu şekilde olacak;

Akkışla: 32 derece

Bünyan: 33 derece

Develi: 35 derece

Felahiye: 36 derece

İncesu: 35 derece

Özvatan: 34 derece

Pınarbaşı: 32 derece

Sarıoğlan: 34 derece

Sarız: 32 derece

Tomarza: 34 derece

Yahyalı: 36 derece

Yeşilhisar: 38 derece

Hacılar: 32 derece.

