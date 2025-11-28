Kayseri'ye pazar günü kuvvetli sağanak yağış geliyor
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 29 Kasım Cumartesi çok bulutlu 16 derece, 30 Kasım pazar kuvvetli sağanak yağışlı 12 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise kuvvetli sağanak yağış gerçekleşeceği pazar günü hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 6 derece
Bünyan: 10 derece
Develi: 10 derece
Felahiye: 10 derece
Hacılar: 10 derece
İncesu: 11 derece
Özvatan: 8 derece
Pınarbaşı: 7 derece
Sarıoğlan: 10 derece
Sarız: 7 derece
Tomarza: 9 derece
Yahyalı: 11 derece
Yeşilhisar: 14 derece.