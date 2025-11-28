  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'ye pazar günü kuvvetli sağanak yağış geliyor

Kayseri'ye pazar günü kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 29 Kasım Cumartesi çok bulutlu 16 derece, 30 Kasım pazar kuvvetli sağanak yağışlı 12 derece hava hakim olması bekleniyor.

Kayseri'ye pazar günü kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 29 Kasım Cumartesi çok bulutlu 16 derece, 30 Kasım pazar kuvvetli sağanak yağışlı 12 derece hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise kuvvetli sağanak yağış gerçekleşeceği pazar günü hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 6 derece
Bünyan: 10 derece
Develi: 10 derece
Felahiye: 10 derece
Hacılar: 10 derece
İncesu: 11 derece
Özvatan: 8 derece
Pınarbaşı: 7 derece
Sarıoğlan: 10 derece
Sarız: 7 derece
Tomarza: 9 derece
Yahyalı: 11 derece
Yeşilhisar: 14 derece.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'den Gazze'ye Uzanan El
Kayseri'den Gazze'ye Uzanan El
Talas'ta Filelerin Şampiyonu 'Alpagutlar' Oldu
Talas’ta Filelerin Şampiyonu “Alpagutlar” Oldu
PFDK'dan Kayserispor'a ve Baki Ersoy'a ceza
PFDK’dan Kayserispor’a ve Baki Ersoy’a ceza
FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan firari yakalandı
FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan firari yakalandı
Zonguldak Milletvekili Ertuğrul'dan ölen Kayserili Jandarma Eri ile ilgili şok iddia!
Zonguldak Milletvekili Ertuğrul'dan ölen Kayserili Jandarma Eri ile ilgili şok iddia!
Akaryakıtın saati saatini tutmuyor: Dün zam bugün indirim
Akaryakıtın saati saatini tutmuyor: Dün zam bugün indirim
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!