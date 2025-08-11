Kayseri'ye perşembe günü için 'Sıcak' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre, kent merkezinde hafta boyunca sıcaklıklar 33 ila 35 derece arasında olacak. Perşembe günü için ise sıcak hava uyarısı yapıldı.

Kayseri'ye perşembe günü için 'Sıcak' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre, 11 Ağustos Pazartesi (bugün) 33 derece, 12-13 Ağustos günlerinde açık 33 derece, 14 Ağustos Perşembe günü ise 35 derece ile ‘sıcak’ hava etkili olacak. 15 Ağustos Cuma günü de açık, 34 derece sıcaklık öngörülüyor.


İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:

Akkışla: 30 derece

Bünyan: 31 derece

Develi: 33 derece

Felahiye: 32 derece

İncesu: 32 derece

Özvatan: 31 derece

Pınarbaşı: 30 derece

Sarıoğlan: 32 derece

Sarız: 30 derece

Tomarza: 31 derece

Yahyalı: 32 derece

Yeşilhisar: 35 derece

Hacılar: 31 derece.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserili genç atlet, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Kayserili genç atlet, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Artmak Şenliği'ne Coşkulu Katılım
Artmak Şenliği'ne Coşkulu Katılım
Düğün değil bayram değil: Murat Molu, Milletvekili Adaylığını Açıkladı
Düğün değil bayram değil: Murat Molu, Milletvekili Adaylığını Açıkladı
Türkiye'nin gökyüzüne açılan kapısı: TOMTAŞ ve Kayseri Tayyare Fabrikası
Türkiye'nin gökyüzüne açılan kapısı: TOMTAŞ ve Kayseri Tayyare Fabrikası
12 Ağustos gecesi gözler havada: Perseid Meteor Yağmuru
12 Ağustos gecesi gözler havada: Perseid Meteor Yağmuru
'D. Mehmet Doğan'ın Nöbetini Sürdüreceğiz'
'D. Mehmet Doğan’ın Nöbetini Sürdüreceğiz'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!