Kayseri'ye perşembe günü için 'Sıcak' uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre, kent merkezinde hafta boyunca sıcaklıklar 33 ila 35 derece arasında olacak. Perşembe günü için ise sıcak hava uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre, 11 Ağustos Pazartesi (bugün) 33 derece, 12-13 Ağustos günlerinde açık 33 derece, 14 Ağustos Perşembe günü ise 35 derece ile ‘sıcak’ hava etkili olacak. 15 Ağustos Cuma günü de açık, 34 derece sıcaklık öngörülüyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 30 derece
Bünyan: 31 derece
Develi: 33 derece
Felahiye: 32 derece
İncesu: 32 derece
Özvatan: 31 derece
Pınarbaşı: 30 derece
Sarıoğlan: 32 derece
Sarız: 30 derece
Tomarza: 31 derece
Yahyalı: 32 derece
Yeşilhisar: 35 derece
Hacılar: 31 derece.