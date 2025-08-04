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Kayseri'ye salı ve çarşamba günü için 'Sıcak' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre, kent merkezinde hafta boyunca sıcaklıklar 33 ila 35 derece arasında olacak. Salı ve Çarşamba günleri için ise sıcak hava uyarısı yapıldı.

Kayseri'ye salı ve çarşamba günü için 'Sıcak' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre, 4 Ağustos Pazartesi (bugün) parçalı bulutlu ve 34 derece sıcaklık bekleniyor. 5-6 Ağustos günlerinde ise sıcaklık 35 dereceye ulaşırken, ‘sıcak’ hava etkili olacak. 7 Ağustos Çarşamba günü 34 derece ve parçalı bulutlu, 8 Ağustos Cuma günü ise parçalı bulutlu ve 33 derece sıcaklık öngörülüyor.

İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:

Akkışla: 34 derece

Bünyan: 32 derece

Develi: 33 derece

Felahiye: 34 derece

İncesu: 32 derece

Özvatan: 33 derece

Pınarbaşı: 32 derece

Sarıoğlan: 34 derece

Sarız: 33 derece

Tomarza: 32 derece

Yahyalı: 32 derece

Yeşilhisar: 35 derece

Hacılar: 33 derece.

Haber Merkezi

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