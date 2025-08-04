Kayseri'ye salı ve çarşamba günü için 'Sıcak' uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre, kent merkezinde hafta boyunca sıcaklıklar 33 ila 35 derece arasında olacak. Salı ve Çarşamba günleri için ise sıcak hava uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre, 4 Ağustos Pazartesi (bugün) parçalı bulutlu ve 34 derece sıcaklık bekleniyor. 5-6 Ağustos günlerinde ise sıcaklık 35 dereceye ulaşırken, ‘sıcak’ hava etkili olacak. 7 Ağustos Çarşamba günü 34 derece ve parçalı bulutlu, 8 Ağustos Cuma günü ise parçalı bulutlu ve 33 derece sıcaklık öngörülüyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 34 derece
Bünyan: 32 derece
Develi: 33 derece
Felahiye: 34 derece
İncesu: 32 derece
Özvatan: 33 derece
Pınarbaşı: 32 derece
Sarıoğlan: 34 derece
Sarız: 33 derece
Tomarza: 32 derece
Yahyalı: 32 derece
Yeşilhisar: 35 derece
Hacılar: 33 derece.