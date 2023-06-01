Kayseri’ye ‘sarı’ kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava tahmin raporu açıklandı. Kayseri’nin de aralarında bulunduğu 14 kent için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 'Sarı' kodlu uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına geliyor.