Kayseri'ye tahsis edilen 12 yeni ambulansın teslim töreni gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri'ye tahsis edilen 12 yeni ambulans Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle teslim edildi. Burada konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, "Acil müdahale 112 istasyonu başında olan bir kardeşiniz olarak, Türkiye'deki verilere baktığımızda Kayseri olaylara müdahale açısından en başlarda geliyor. Biz bunları saniye saniye, dakika dakika her ay ortalamalarını alıyoruz ve bu müdahale hızımız bize memnuniyet veriyor. Onun için hem polis hem jandarma, orman, yangın, acil sağlık hizmetleri olarak gayet iyi noktadayız. Ambulanslarımızla birlikte de bunu toplam 98 ambulansımız olacağı için daha hızlı bir şekilde yapmış olacağız. Ben bu ambulanslarımızın sağlık camiamıza, ülkemize, milletimize, ihtiyaç duyulan herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Ambulansların olay yerine müdahale konusunda Kayserinin çok başarılı olduğunu ifade eden Kayseri AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Belki de ihtiyaç olduğunda insanın en çok gördüğünde mutlu olduğu kişiler kim diye sorarsanız ATT veya paramedik personelidir. O siren sesi, inanın insanın tabii ki içini cız eder. Belki bir yerde karşılaştığınız zaman 'İster istemez karşınıza bir problem mi var?' diye gelebilir ama onu gördüğünde insanların dua ettiğini, içindekine, çalışan kardeşlerimize, doktorlara, hastanelere ve Recep Tayyip Erdoğan'a dua ettiklerini ben bizzat şahitim ve biliyorum. Bir çağrı aldıklarında ambulanslarımızın olay yerine, müdahale noktasında hakikaten Kayseri kolay kolay eline su dökülebilecek bir kurum değil. Kayseri'deki çağrıya ulaşma noktasındaki hız, diğer tüm illere hakikaten örnek olacak bir durumda. Tabii doktorlarımız kıymetli ama buradaki çalışan arkadaşlarımız ciddi bir stres altında çalışıyor. Buradan halkımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum: Bu gelen kardeşlerimiz de oradaki hastaya müdahale etmek için geliyorlar. Moralleri bozuk olabilir, onların işlerini kolaylaştırmak için elimizden gelenin yapılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerine bulundu.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan da; "İlimizde geçtiğimiz yıl 112 Komuta Kontrol Merkezimizde toplam 362 bin 266 sağlıkla ilgili çağrı karşılandı. Yaklaşık 175 bin 000 vakaya da ambulans ekiplerimizce müdahale edildi. İlimizde bu hizmetleri toplam 60 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve 836 personelimizle sunmaktayız. Teslim edilecek yeni ambulanslarımızla birlikte toplam ambulans sayımız böylelikle 98'e ulaşmış oldu" dedi.