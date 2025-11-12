Kayseri'ye Üç Şehit Ateşi Düştü

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan üç kahraman pilotun şehadet haberi, Kayseri'deki ailelerine verildi.

Kayseri'ye Üç Şehit Ateşi Düştü

Şehitlerimiz:
- Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen (38 yaşında): Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi’ndeki evinde, eşi Ülkü İlgen'e askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi. Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.
 
- Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu (39 yaşında): Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’ndeki evinde, eşi Göknur Uslu’ya sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberi ulaştırıldı. Şehidin evinin girişine ve balkonuna Türk bayrağı asıldı. Serdar Uslu'nun 3 yıl önce evlendiği öğrenildi.

- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (54 yaşında): Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki evine askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi. Özcan’ın evine Türk bayrağı asıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu bilgisi alındı.

Bu olay, ülkemizdeki kahraman askerlerimizin fedakarlıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Müdür Kabakcı, 'Kayseri artık sadece kayakla değil, su sporlarıyla da öne çıkan bir şehir'
Müdür Kabakcı, “Kayseri artık sadece kayakla değil, su sporlarıyla da öne çıkan bir şehir”
Kayseri'ye Üç Şehit Ateşi Düştü
Kayseri'ye Üç Şehit Ateşi Düştü
Başın sağolsun Türkiye: 20 Şehidimizin Adı Belli Oldu
Başın sağolsun Türkiye: 20 Şehidimizin Adı Belli Oldu
Ali Dağının Zirvesine 1111 Fidan
Ali Dağının Zirvesine 1111 Fidan
Erkilet Bulvarı'nda kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 yaralı
Erkilet Bulvarı'nda kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 yaralı
Drift atan sürücüye 50 bin 147 lira ceza
Drift atan sürücüye 50 bin 147 lira ceza
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!