Kayseri'ye Üç Şehit Ateşi Düştü
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan üç kahraman pilotun şehadet haberi, Kayseri'deki ailelerine verildi.
Şehitlerimiz:
- Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen (38 yaşında): Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi’ndeki evinde, eşi Ülkü İlgen'e askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi. Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.
- Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu (39 yaşında): Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’ndeki evinde, eşi Göknur Uslu’ya sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberi ulaştırıldı. Şehidin evinin girişine ve balkonuna Türk bayrağı asıldı. Serdar Uslu'nun 3 yıl önce evlendiği öğrenildi.
- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (54 yaşında): Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki evine askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi. Özcan’ın evine Türk bayrağı asıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu bilgisi alındı.
Bu olay, ülkemizdeki kahraman askerlerimizin fedakarlıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz.