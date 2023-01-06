Kayseri'ye vefanın en güzel örneği: Büyükşehir-Hayırsever İşbirliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında vefanın en güzel örneğini sergileyip, hayırsever-belediye işbirliğini sürdürerek eğitim kurumu, ibadethane ve spor salonu gibi yeni projeleri hayata geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetleri çerçevesinde kente yeni vizyon projeler kazandırırken, hayırsever-belediye işbirliği çerçevesinde de 2022 yılında bir kısmı hizmete açılan bir kısmı temeli atılan ve çalışmaları devam eden eğitim kurumu, ibadethane ve spor salonu gibi önemli projelere imza attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’nin geleceğine yatırım noktasına ayrı bir önem verdiği, eğitim, sağlık ve spor gibi alanlarda Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımlar tüm hızıyla sürerken, bir yıl içerisinde Kayseri’de hayırsever-belediye işbirliği ile de birçok projeyi hayata geçirdi. Gönüllere dokunarak dua alan hasta yakınları misafirhaneleri ile tüm Türkiye’ye örnek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de örnek gösterilen projeyle takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi, hasta yakınlarının yüzünü güldürdü. Erciyes Üniversitesi karşısında Ali İhsan Erbil-Gülsevim Erbil Hasta Yakınları Misafirhanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi karşısı Serpi-Mehmet İştahlı Hasta Yakınları Misafirhanesi’nin yapımı hayırsever-belediye işbirliği ile tamamlandı ve tesisler hizmete girdi. Hasta yakınlarının yararlandığı ve beş yıldızlı otel konforunda yapılan misafirhaneler tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı. Başkan Büyükkılıç’ın, ‘önce insan’ diyerek hayata geçirdiği projelerden biri olan hasta yakınları misafirhaneleri, tesislerde konaklayan hasta yakınlarından da tam aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin, vatandaşlara hizmet noktasında hayırseverlerle sürdürdüğü işbirliği çerçevesinde Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi’nde yapılacak olan okul binası için hayırsever Durmuş Şigan ile protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde Durmuş Şigan tarafından 10 adet taşınmazın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanması karşılığında okulun adının Durmuş-Şaziye Şigan Okulu olarak verilmesi kararlaştırıldı. Okul inşaatı Büyükşehir Belediyesi’nce tamamlandıktan sonra kullanım hakkı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever-belediye işbirliği çerçevesinde Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi’ne 900 metrekarelik alana sahip Spor Salonu ile destek verdi. Hayırsever-belediye işbirliğinde kente kazandırılan ve Büyükşehir Belediyesi’nin Spor Salonu’nu yaptığı Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi, Kazım Karabekir Mahallesi’nde eğitim-öğretim hayatına kazandırıldı. Toplam 16 bin metrekarelik Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi içerisine çocukların sağlıklı bir şekilde gelişebileceği, dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde dilediği sporu yapabilecekleri 900 metrekarelik alana sahip bir spor salonu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğinde Diyabet Tip 1 hastası çocuklara iğnesiz şeker ölçüm cihazı dağıtımı yapıldı. Başkan Büyükkılıç, böyle bir çalışmanın paydaşı olmayı kendileri için bir onur vesilesi olarak bildiklerini kaydetti. Büyükkılıç’ın insan odaklı projelerinden biri olan ve ‘Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’ organizasyonunda finale kalan 73 proje arasında 85 binden fazla hekimin oylarıyla ‘Yılın Yenilikçi Uygulaması’ ödülüne layık görülen Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi (HOSPİCE) projesinde hummalı çalışma sürüyor. Geçtiğimiz yıl temeli atılan dua alacak proje ile tıbben umudun kesildiği hastaların hayatlarının son evrelerini tam teşekküllü bir ortamda daha iyi şartlarda geçirmeleri amaçlanıyor. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile işbirliği halinde, Hospice olarak adlandırılan proje, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş insanı Saffet Arslan işbirliği ile yürütülüyor. Belediye-hayırsever işbirliğinin en güzel örneklerinin sergilendiği kentte birçok projeyi vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerle sağladığı işbirlikleri çerçevesinde yeni ibadet haneleri de şehre kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede yapımına başlanacak camilerin, belediye ve hayırsever arasında işbirliği protokolleri imzalandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırseverler İsmail Elcuman ve Halil Aksakal arasında Akel Cami yapımı için, hayırseverler Bekir Özmutlu ve İbrahim Yılmaz arasında cami yapımı için, hayırsever Serpil ve Mehmet İştahlı arasında cami yapımı için ve hayırsever iş insanı Ali Başyazıcıoğlu ve Kayseri İl Müftülüğü adına İl Müftüsü Yusuf Akkuş arasında "Ali Başyazıcıoğlu Camii" yapımı için işbirliği protokolleri imzalandı. Belediye-hayırsever işbirliğinde yürütülecek projeler tamamlandıktan sonra kullanım için Kayseri Müftülüğü’ne teslim edilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin projelendirdiği ve hayırsever Abdullah Keskinkılıç’ın yapımını üstlendiği Bünyan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi Ebekız Ana Cami’nin açılış töreni 2022 yılı Nisan ayında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Fatma ve Yusuf Özkan arasında Büyükşehir Belediyesi’nce modern bir şekilde projelendirilen Kedi-Köpek Evi’nin yapımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Proje çerçevesinde, 17 bin metrekare toplam alanda yapımı planlanan Kedi-Köpek Evi tesisinde, ayrı ayrı hem kedi hem de köpekler için gezdirme alanları, oyun alanları, sosyal donatılar, hayvan severler için bekleme salonu, otopark ve kısırlaştırma merkezi gibi birçok birim yer alacak. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri’nin hayırseverleri ile ön plana çıkan bir şehir olduğuna dikkat çekerek, “Asırlara dayanan, ecdadımızdan miras ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ve ‘Halka hizmet, Hakka hizmet’ anlayışıyla kadim kentimiz için gece gündüz demeden hizmet etmeye özen gösteriyoruz. Sayısız özelliği bulunan medeniyetler şehri Kayseri’miz çalışkan ve cömert hayırseverleri ile ön plana çıkıyor. Güzel şehrimizin, kadirşinas hayırseverleri vefanın en güzel örneğini sergiliyorlar” dedi. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Erkut Korkmaz, Şadi Korkmaz ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun arasında Bünyan’da bulunan “Abdurrahman Gazi Türbesi” restorasyonu için işbirliği protokolü imzalandı.

Kayseri’ye eşsiz bir hizmet aşkı ile sevdalı olduklarını dile getiren Büyükkılıç, hayırsever iş insanlarına teşekkür ederek, “Kentte kazandırılan birçok projenin mutlaka bir hayırseveri vardır. Hayırsever hemşehrilerimiz helalinden kazanıp helalinden harcayarak bu şehre hizmete vesile oluyorlar. Büyükşehir olarak tüm cömertliği ve samimiyeti ile hayra koşan hemşehrilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Hayırsever hemşehrilerimizle el ele vererek kadim kentimizle gönül bağımızın gücüyle, hamdolsun birçok güzel projeyi hayata geçirdik. İnşallah yine el ele, gönül gönüle daha nice hayırlı projelerde işbirliğimiz sürecektir. İnşallah bu birlik, beraberlik ve vefa duygusuyla hizmet aşkı da tıpkı güzel projelerimiz gibi gelecek nesillere miras kalacaktır” diye konuştu.