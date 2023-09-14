'Kayseri'ye yaban hayvanı salımı yapılmadı'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'de 2022 yılında doğal ortamına bırakılan hayvan türü ve sayısını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya yazılı soru önergesi ile sormuştu. Bakanlık, Özdemir'e Kayseri'de 2022 yılında doğaya, yaban hayvanı salımı yapılmadığı yanıtını verdi.

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  • 14.09.2023 15:54
  • Güncelleme: 14.09.2023 15:59
'Kayseri'ye yaban hayvanı salımı yapılmadı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri’de 2022 yılında doğal ortamına bırakılan hayvan türü ve sayısını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yazılı soru önergesi ile sormuştu. Bakanlık, Özdemir’e Kayseri’de 2022 yılında doğaya, yaban hayvanı salımı yapılmadığı yanıtını verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; ülkemizde yaban hayatın desteklenmesi ve ekosistemin korunması konusunda tespit edilen yerlere ve çiftliklerde yetiştirilen hayvanların tabiata bırakılmasına ilişkin yürütülen çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sordu. Kayseri’de 2022 yılında yaban hayatın canlandırılması ve sürekliliğin korunması amacıyla doğaya bırakılan canlı hayvanları, türlerini ve sayılarını sordu. Bakanlık Özdemir’e, “Ülkemizdeki olağanüstü ekosistem ve habitat çeşitliği, önemli bir tür çeşitliliğini de beraberinde getirmiştir. Biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek amacıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, 2002 yılından itibaren; 786 adet kızıl geyik, 457 adet yaban koyunu, 574 adet ceylan, 84 adet alageyik, 11 adet karaca, 92 adet yaban keçisi, 1 milyon 20 bin adet keklik-sülün, 34 milyon 854 bin adet alabalık olacak şekilde doğaya salım yapılmıştır” yanıtını verdi.

"Kayseri’de yaban hayvanı salımı yapılmadı"

MHP’li Özdemir ayrıca Bakan Yumaklı’ya Kayseri’de yaban hayatta bulunan canlılar arasında nesli tükenme tehlikesinde olanlar ve koruma altına alınan canlıları da sordu. Bakanlık, Kayseri’de 2022 yılında yaban hayvanı salımı yapılmadığını belirterek “Kayseri ilinde 2022 yılında doğaya, yaban hayvanı salımı yapılmamıştır. Nesli tehlike altında olan ve bakanlığımızca koruma altına alınan hayvanların listesi, 10.08.2022 tarihli ve 31919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ’Tarım ve Orman Bakanlığınca Belirlenen Yaban Hayvanları Listesi Kararı’nda yer almaktadır” şeklinde cevap verdi.

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İHA

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