Kayseri'ye yağış geliyor
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 6 Aralık Cumartesi 13 derece ve 7 Aralık pazar günü 10 derece yağmurlu hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 8 derece
Bünyan: 10 derece
Develi: 9 derece
Felahiye: 11 derece
Hacılar: 12 derece
İncesu: 10 derece
Özvatan: 8 derece
Pınarbaşı: 8 derece
Sarıoğlan: 10 derece
Sarız: 7 derece
Tomarza: 9 derece
Yahyalı: 9 derece
Yeşilhisar: 10 derece.