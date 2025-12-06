Kayseri'ye yağış geliyor

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 6 Aralık Cumartesi ve 7 Aralık Pazar günü yağmurlu hava hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 6 Aralık Cumartesi 13 derece ve 7 Aralık pazar günü 10 derece yağmurlu hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise bugünün hava sıcaklıkları şu şekilde;
Akkışla: 8 derece
Bünyan: 10 derece
Develi: 9 derece
Felahiye: 11 derece
Hacılar: 12 derece
İncesu: 10 derece
Özvatan: 8 derece
Pınarbaşı: 8 derece
Sarıoğlan: 10 derece
Sarız: 7 derece
Tomarza: 9 derece
Yahyalı: 9 derece
Yeşilhisar: 10 derece.

Haber Merkezi

