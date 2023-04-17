Kayseri'ye yağış geri geliyor, bayram da yağışlı olacak | 17-21 Nisan 2023
Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde, Ramazan Bayramı'nın birinci gününü de kapsayan 4 gün boyunca yağışlı hava hakim olacak. Kayak sezonunun devam ettiği Erciyes'te de gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Yağışlara bağlı olarak sıcaklıklar ise ortalama 6 derece düşecek.
- 17.04.2023 10:55
- Güncelleme: 17.04.2023 10:55
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 17-21 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bu hafta Salı gününden itibaren yağışlı hava geri gelecek. Ramazan Bayramının birinci günü de dahil 4 gün süreyle gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar ise gece dahil artı değerlerde seyredecek. Salı günü sıcaklığın en düşük 8 en yüksek 24 derece olması bekleniyor. Cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak ve sıcaklık en düşük 4 en yüksek 16 derece olarak tahmin ediliyor.
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.
ERCİYES’TE AYNI HAVA DURUMU HAKİM OLACAK
Dünyanın önemli kayak merkezlerinden ve halen sezonun devam ettiği Erciyes’te de yarından (Salı) itibaren 4 gün boyunca sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 2, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.
İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ
Akkışla: En düşük 4, en yüksek 21 derece
Bünyan: En düşük 8, en yüksek 22 derece
Develi: En düşük 5, en yüksek 23 derece
Felahiye: En düşük 6, en yüksek 22 derece
Hacılar: En düşük 3, en yüksek 21 derece
İncesu: En düşük 5, en yüksek 23 derece
Özvatan: En düşük 3, en yüksek 20 derece
Pınarbaşı: En düşük 2, en yüksek 21 derece
Sarıoğlan: En düşük 3, en yüksek 23 derece
Sarız: En düşük 0, en yüksek 19 derece
Talas: En düşük 5, en yüksek 23 derece
Tomarza: En düşük 2, en yüksek 22 derece
Yahyalı: En düşük 4, en yüksek 23 derece
Yeşilhisar: En düşük 6, en yüksek 25 derece.