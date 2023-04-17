Kayseri'ye yağış geri geliyor, bayram da yağışlı olacak | 17-21 Nisan 2023

Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde, Ramazan Bayramı'nın birinci gününü de kapsayan 4 gün boyunca yağışlı hava hakim olacak. Kayak sezonunun devam ettiği Erciyes'te de gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Yağışlara bağlı olarak sıcaklıklar ise ortalama 6 derece düşecek.  

PAYLAŞ
  • 17.04.2023 10:55
  • Güncelleme: 17.04.2023 10:55
  • 99
Kayseri'ye yağış geri geliyor, bayram da yağışlı olacak | 17-21 Nisan 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 17-21 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bu hafta Salı gününden itibaren yağışlı hava geri gelecek. Ramazan Bayramının birinci günü de dahil 4 gün süreyle gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar ise gece dahil artı değerlerde seyredecek. Salı günü sıcaklığın en düşük 8 en yüksek 24 derece olması bekleniyor. Cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak ve sıcaklık en düşük 4 en yüksek 16 derece olarak tahmin ediliyor.
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor. 

ERCİYES’TE AYNI HAVA DURUMU HAKİM OLACAK    

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden ve halen sezonun devam ettiği Erciyes’te de yarından (Salı) itibaren 4 gün boyunca sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 2, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.     

İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ 

Akkışla: En düşük 4, en yüksek 21 derece
Bünyan: En düşük 8, en yüksek 22 derece
Develi: En düşük 5, en yüksek 23 derece 
Felahiye: En düşük 6, en yüksek 22 derece 
Hacılar: En düşük 3, en yüksek 21 derece
İncesu: En düşük 5, en yüksek 23 derece 
Özvatan: En düşük 3, en yüksek 20 derece
Pınarbaşı: En düşük  2, en yüksek 21 derece 
Sarıoğlan: En düşük 3, en yüksek 23 derece 
Sarız: En düşük 0, en yüksek 19 derece 
Talas: En düşük 5, en yüksek 23 derece 
Tomarza: En düşük 2, en yüksek 22 derece 
Yahyalı: En düşük 4, en yüksek 23 derece 
Yeşilhisar: En düşük 6, en yüksek 25 derece.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor-Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı

Soğanlı'ya ilgi artıyor

Soğanlı'ya ilgi artıyor

Bayramda ucuz şekere dikkat!

Bayramda ucuz şekere dikkat!

Milli Savunma Bakanı Akar: 'Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanı Akar: 'Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi'

Kocasinan Belediyesi, çiftçiye beyaz sertifikalı 15 ton tohum dağıttı

Kocasinan Belediyesi, çiftçiye beyaz sertifikalı 15 ton tohum dağıttı

Memleket Partisi'nin genç adayları ziyaretlerine devam ediyor

Memleket Partisi'nin genç adayları ziyaretlerine devam ediyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yozgatlılardan MHP'ye tam destek

Yozgatlılardan MHP'ye tam destek

Kocasinan'da 33 faili meçhul olay aydınlattı

Kocasinan'da 33 faili meçhul olay aydınlattı

DAHA FAZLA
İlçeler Adaylarla Şenleniyor

İlçeler Adaylarla Şenleniyor

Baki Ersoy, dur durak bilmiyor!

Baki Ersoy, dur durak bilmiyor!

Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan Sahalarda

Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan Sahalarda

İnflüenzaya dikkat: Bu virüs ishal, kusma ve mide ağrısı gibi viral tablolara da neden olabiliyor

İnflüenzaya dikkat: Bu virüs ishal, kusma ve mide ağrısı gibi viral tablolara da neden olabiliyor

'Ucuz daire vaadiyle dolandırıcılık' sanığı, hakim karşısına çıktı

‘Ucuz daire vaadiyle dolandırıcılık’ sanığı, hakim karşısına çıktı