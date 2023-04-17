Kayseri'ye yağış geri geliyor, bayram da yağışlı olacak | 17-21 Nisan 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 17-21 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bu hafta Salı gününden itibaren yağışlı hava geri gelecek. Ramazan Bayramının birinci günü de dahil 4 gün süreyle gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar ise gece dahil artı değerlerde seyredecek. Salı günü sıcaklığın en düşük 8 en yüksek 24 derece olması bekleniyor. Cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak ve sıcaklık en düşük 4 en yüksek 16 derece olarak tahmin ediliyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.

ERCİYES’TE AYNI HAVA DURUMU HAKİM OLACAK

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden ve halen sezonun devam ettiği Erciyes’te de yarından (Salı) itibaren 4 gün boyunca sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 2, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 4, en yüksek 21 derece

Bünyan: En düşük 8, en yüksek 22 derece

Develi: En düşük 5, en yüksek 23 derece

Felahiye: En düşük 6, en yüksek 22 derece

Hacılar: En düşük 3, en yüksek 21 derece

İncesu: En düşük 5, en yüksek 23 derece

Özvatan: En düşük 3, en yüksek 20 derece

Pınarbaşı: En düşük 2, en yüksek 21 derece

Sarıoğlan: En düşük 3, en yüksek 23 derece

Sarız: En düşük 0, en yüksek 19 derece

Talas: En düşük 5, en yüksek 23 derece

Tomarza: En düşük 2, en yüksek 22 derece

Yahyalı: En düşük 4, en yüksek 23 derece

Yeşilhisar: En düşük 6, en yüksek 25 derece.