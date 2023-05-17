Kayseri'ye yağışlar geri geliyor
Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise yağışlara bağlı olarak 7-8 derece birden düşecek.
- 17.05.2023 10:32
- Güncelleme: 17.05.2023 11:20
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 17-21 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bir süredir devam eden sıcak hava yerini sağanak yağışlı havaya bırakacak. Bugün kent genelinde ise havanın akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Takip eden günlerde de aralıklarla gök gürültülü sağanak yağmur devam edecek. Sıcaklıklar ise yağışlara bağlı olarak gece 10 derecelerden 5 dereceye, gündüz 27 dereceden 19 dereceye kadar gerileyecek.
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması tahmin ediliyor.
İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ
Akkışla: En düşük 5, en yüksek 24 derece
Bünyan: En düşük 5, en yüksek 25 derece
Develi: En düşük 7, en yüksek 27 derece
Felahiye: En düşük 8, en yüksek 25 derece
Hacılar: En düşük 7, en yüksek 25 derece
İncesu: En düşük 8, en yüksek 27 derece
Özvatan: En düşük 7, en yüksek 25 derece
Pınarbaşı: En düşük 4, en yüksek 24 derece
Sarıoğlan: En düşük 7, en yüksek 26 derece
Sarız: En düşük 3, en yüksek 23 derece
Talas: En düşük 7, en yüksek 23 derece
Tomarza: En düşük 4, en yüksek 25 derece
Yahyalı: En düşük 4, en yüksek 27 derece
Yeşilhisar: En düşük 9, en yüksek 30 derece.