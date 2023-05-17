Kayseri'ye yağışlar geri geliyor

 Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise yağışlara bağlı olarak 7-8 derece birden düşecek. 

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  • 17.05.2023 10:32
  • Güncelleme: 17.05.2023 11:20
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Kayseri'ye yağışlar geri geliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 17-21 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bir süredir devam eden sıcak hava yerini sağanak yağışlı havaya bırakacak. Bugün kent genelinde ise havanın akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Takip eden günlerde de aralıklarla gök gürültülü sağanak yağmur devam edecek. Sıcaklıklar ise yağışlara bağlı olarak gece 10 derecelerden 5 dereceye, gündüz 27 dereceden 19 dereceye kadar gerileyecek. 

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması tahmin ediliyor.  

İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ 
Akkışla: En düşük 5, en yüksek 24 derece
Bünyan: En düşük 5, en yüksek 25 derece
Develi: En düşük 7, en yüksek 27 derece 
Felahiye: En düşük 8, en yüksek 25 derece 
Hacılar: En düşük 7, en yüksek 25 derece
İncesu: En düşük 8, en yüksek 27 derece 
Özvatan: En düşük 7, en yüksek 25 derece
Pınarbaşı: En düşük 4, en yüksek 24 derece 
Sarıoğlan: En düşük 7, en yüksek 26 derece 
Sarız: En düşük 3, en yüksek 23 derece 
Talas: En düşük 7, en yüksek 23 derece 
Tomarza: En düşük 4, en yüksek 25 derece 
Yahyalı: En düşük 4, en yüksek 27 derece 
Yeşilhisar: En düşük 9, en yüksek 30 derece.

1ha

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