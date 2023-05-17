Kayseri'ye yağışlar geri geliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 17-21 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bir süredir devam eden sıcak hava yerini sağanak yağışlı havaya bırakacak. Bugün kent genelinde ise havanın akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Takip eden günlerde de aralıklarla gök gürültülü sağanak yağmur devam edecek. Sıcaklıklar ise yağışlara bağlı olarak gece 10 derecelerden 5 dereceye, gündüz 27 dereceden 19 dereceye kadar gerileyecek.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 5, en yüksek 24 derece

Bünyan: En düşük 5, en yüksek 25 derece

Develi: En düşük 7, en yüksek 27 derece

Felahiye: En düşük 8, en yüksek 25 derece

Hacılar: En düşük 7, en yüksek 25 derece

İncesu: En düşük 8, en yüksek 27 derece

Özvatan: En düşük 7, en yüksek 25 derece

Pınarbaşı: En düşük 4, en yüksek 24 derece

Sarıoğlan: En düşük 7, en yüksek 26 derece

Sarız: En düşük 3, en yüksek 23 derece

Talas: En düşük 7, en yüksek 23 derece

Tomarza: En düşük 4, en yüksek 25 derece

Yahyalı: En düşük 4, en yüksek 27 derece

Yeşilhisar: En düşük 9, en yüksek 30 derece.