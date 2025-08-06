Kayseri'ye Yeni Aile Sağlığı Merkezleri Geliyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sağlık hizmetlerinin artırılması amacıyla önemli bir adım atıldı. Ağustos ayı meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda, Erciyesevler Mahallesi'ne yeni bir Aile Sağlığı Merkezi yapılacağı duyuruldu. Bu merkez, ilçede daha önce kazandırılan 20 Aile Sağlığı Merkezi'ne ek olarak, mahalle sakinlerinin sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını hedefliyor.

Kayseri'ye Yeni Aile Sağlığı Merkezleri Geliyor

Kocasinan Belediyesi, sağlık alanındaki yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Mevcut Aile Sağlığı Merkezleri'nin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulanırken, yeni merkezlerin açılmasıyla birlikte vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması amaçlanıyor.

Belediye yetkilileri, Kayseri’nin büyüyen ve gelişen yapısına uygun projeler üretmeye devam ettiklerini belirtti. Geleceğin Kocasinan’ını inşa etmek için enerji verimliliği ve teknolojiye uyum gibi unsurların ön planda tutulduğu ifade edildi.

Aile Sağlığı Merkezi projeleri, ilçenin çeşitli mahallelerinde yoğun bir şekilde sürdürülmekte. Bu çalışmaların, vatandaşların refah ve mutluluğuna katkı sağlaması bekleniyor.

Haber Merkezi

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