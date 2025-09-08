Kayseri'ye Yeni Bir Çevre Dostu Yatırım: Yeşilhisar Katı Atık Transfer İstasyonu Tamamlandı

Yeni tesis, 14 milyon 353 bin TL yatırım maliyeti ile çevre dostu bir çözüm sunarak atıkların daha temiz ve etkili bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayacak. 15 bin metrekarelik bir alana kurulan istasyonda, 1 adet bunker, 1 adet personel binası ve 1 adet kantar yer alıyor. Ayrıca, tesisin güvenli giriş çıkışları için 3 milyon 500 bin TL’lik asfalt çalışmaları da tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile çevre yönetimi konusunda Türkiye’ye örnek olma hedefini sürdürüyor. Yeşilhisar Katı Atık Transfer İstasyonu, şehrin çevre dostu projelerinin bir parçası olarak Kayseri’nin geleceğine katkıda bulunacak. Bu tesis, hem atık yönetimini kolaylaştıracak hem de çevre bilincini artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.