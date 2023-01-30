Kayseri'ye yeni ihracat kapısı: Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri’de 1 milyon 237 bin metrekare alana kurulacak olan Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nde bin kişinin istihdam edileceğini söyleyerek, "25 dönümden günlük olarak yaklaşık 25 ton civarında bir domates ihracatı mümkün olacak" dedi.

Pastırması, sucuğu ve dünyanın dört bir tarafına ihracatı yapılan mobilyası ile ünlü Kayseri’de, Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. KTB Başkanı Recep Bağlamış, bölgenin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını söyleyerek, "Kuruluş işlemlerinin tamamını borsamızın üstlendiği Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgemizi 2 hafta önce kurduk. Müteşebbis heyetimizi oluşturduk ve Vali Yardımcımız Şenol Bey heyetimizin başkanı oldu. Yönetim kurulunu belirledik ve başkanı da Kayseri Ticaret Borsasını temsilen ben oldum. Kuruluş işlemlerinden sonra şu anda altyapı çalışmaları ile ilgili Bakanlığımızda 185 milyon TL hibe var. Onu ilimize kazandırmaya gayret ediyoruz. 2021 fizibilite raporumuzda ortalama 50 milyon TL gibi altyapı harcaması söz konusuydu. 2023 yılında ise bu harcama 200 milyon TL altyapıyla ilgili yatırım bütçesi gerekmektedir. Bölgemiz için şuanda altyapı ücretini Bakanlıktan alabilirsek hızlı bir şekilde kurulum aşamasına ve arsaların tahsisi ile ilgili çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Bin kişiye yeni istihdam kapısı olacak"

Bağlamış, "Burada yaklaşık ilk etapta 1 milyon 237 bin metrekareden oluşan bir sera OSB’miz var. Bunun 919 bin metrekaresi serayla ilgili kurulum yerleri olacak. 67 bin metrekarede sanayi parseli oluşacak. Burada minimum 25 bin metrekareden oluşan yaklaşık 40 parsel düşünüyoruz. Burayı oluşturduğumuz zaman ilimizde bin tane istihdam imkanı sağlamış olacağız ve özellikle serayla ilgili ihracat yapma imkanı bulacağız. 25 dönümden günlük olarak yaklaşık 25 ton civarında bir domates ihracatı mümkün olacak. Günlük 40 araba gibi bir ihracatı ilimize kazandırmış olacağız. Hem ilimizin ekonomisine hem de ülkemizin ekonomisine sera OSB ile ilgili katkı sağlamış olacağız" diye konuştu.

"Sera OSB’ler arasında en başarılı Kayseri olacak"

Kayseri’nin seracılıkta da başarılı olacağını ve Türkiye’de lider bir il olacağını belirten Başkan Bağlamış, "Türkiye genelinde sera OSB ile ilgili yaklaşık 50 tane kurulum aşamasında ve bitmiş olan OSB’ler var. Bunun içerisinde en başarılısını Kayseri’den bekliyoruz. Burada en önemli olan jeotermal olması. Sudaki yeterli sıcaklığı elde edebiliyoruz. ’Debi’ dediğimiz suyun hız oranı da burada istediğimiz seviyede. Burayı 2024 yılının 6’ncı ayına kadar tamamlamış olursak ilimiz sera OSB’de de Türkiye’de bir lider şehir olacak. Tarım ürünlerinde, pastırma ve sucukta zaten Kayseri bir liderlik yapıyor. İnşallah bu OSB’yi de ilimize kazandırdığımız zaman seracılıkta da Türkiye genelinde Kayseri lider bir il olarak üretim ve ihracat yapacaktır" şeklinde konuştu.