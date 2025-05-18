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Kayseri'ye Yeni Kültür Merkezi: Açılış İçin Geri Sayım Başladı

Kayseri'nin sosyal yaşamına yeni bir soluk kazandıracak Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde hazırlıklar tamamlandı.

Kayseri'ye Yeni Kültür Merkezi: Açılış İçin Geri Sayım Başladı

İçerisinde biyolojik gölet, kütüphane, masal odası ve konferans salonu gibi pek çok alanın bulunduğu merkez, farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kitapların yerleştirilmesi ve son düzenlemeler hızla sürerken, açılış için artık günler sayılıyor.  

Erkilet'te vatandaşların verimli vakit geçirebileceği bu yeni alan, sadece bir kültür merkezi değil, aynı zamanda çocuklar, gençler ve yetişkinler için interaktif bir sosyal yaşam merkezi olacak. Yakında kapılarını açacak olan Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi, bölgeye kültürel ve eğitsel anlamda büyük bir katkı sunmaya hazırlanıyor.  

Merkezin, Kayseri’ye ve bölge halkına hayırlı olması beklenirken, açılış tarihiyle ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.  

 

Haber Merkezi

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