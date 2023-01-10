Kayseri'ye Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 2023 Yılı Ocak Ayı Toplantısı'nda Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Yapım ve İşletim İş Birliği Protokolü'nün onaylanması talebini oy birliği ile kabul etti.

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  • 10.01.2023 10:43
  • Güncelleme: 10.01.2023 10:56
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Kayseri'ye Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 2023 Yılı Ocak Ayı Toplantısı’nda Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Yapım ve İşletim İş Birliği Protokolü’nün onaylanması talebini oy birliği ile kabul etti.

2023 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda 37 asıl, 25 ek gündem maddesi olmak üzere 62 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlanırken, önemli kararlara da imza atıldı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda yapımına başlanacak olan ve Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Yapım ve İşletim İş Birliği Protokolü de meclis üyelerince oylandı. Meclis üyeleri, Kayseri Valiliği, Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi ve Türk Yeşilay Cemiyeti arasında, İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi’nde Rehabilitasyon Merkezi yapım işine ait imzalanan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Yapım ve İşletim İş Birliği Protokolü’nün onaylanması talebini görüştü. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Burada yapılacak olan 40 yataklı bir tesis ve rehabilitasyon merkezi açısından hayırsever desteklerinden dolayı her zaman onurumuz, gururumuz olan hayırsever dostlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye olarak herkesin yükümlülüğü var, üzerimize ne düşüyorsa bu konuda, yapacağız. Değerli başkanımızla ve valimizle her zamanki dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bu konuda desteğimizi esirgememeliyiz” diye konuştu.

Talep, meclis üyelerince oy birliğince kabul edildi.

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İHA

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