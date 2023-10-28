Kayseri yeni İHK Başkanı Emre Altun oldu

Kayseri İl Hakem Kurulu'nun yeni Başkanı Emre Altun oldu.

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  • 28.10.2023 09:00
  • Güncelleme: 28.10.2023 09:26
Kayseri yeni İHK Başkanı Emre Altun oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Hakem Kurulu’nun yeni Başkanı Emre Altun oldu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) yeni sezon öncesi değişmesi sonrası illerde İl Hakem Kurulu yeni başkanları belli oldu. Kayseri’den 5 kişinin katıldığı sınavda 67,3 puan alan Emre Altun yeni başkan olurken, diğer isimlerden Fahri Aksoy 59, 17 puan, Ömer Murat Ülger 54,17 puan, Osman Susamış 48,95 puan ve Şükrü Bayrakdar 41,55 puan aldı. 5 aday arasında en yüksek puanı alan Kayseri Bölgesi A Klasman Gözlemcisi Emre Altun, yeni İl Hakem Kurulu Başkanı oldu. Eski başkan Ahmet Cengiz Duman’ın yerine atanan Emre Altun’un yeni yönetim kurulu üyeleri ilerleyen günlerde yapılacak olan resmi tebliğin ardından netleşecek.

TFF’den yapılan açıklamada, “Merkez Hakem Kurulu tarafından sınav sonuçları açıklanan İl Hakem Kurullarının seçimleri Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nın ilgili maddelerine göre tamamlanarak belirlenmiştir. Psikoteknik testler, yazılı ve yorum kural sınavları, hakemlik kariyerleri ve öğrenim durumları dikkate alınarak yapılan puan sıralamasında 50 puan ve üzerinde puan alanlar kendi illeri arasında sıralama yapılarak en yüksek puanı alandan itibaren sıralanarak İl Hakem Kurulu Başkanları belirlenmiştir” denildi.

İHA

Kayseri Gündem
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