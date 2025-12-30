Kayseri, yeni yıla ekmek zammıyla giriyor

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası tarafından bakkal, market ve fırınlarda 11 TL olan 200 gram ekmeğin 14 liraya satılması için KESOB’a teklif sunmuştu.

Fırıncılar ve Uncular Odası tarafından sunulan teklif, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, KESOB, KTO ve Fırıncılar Odası temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından kabul edildi. 200 gram ekmeğin yeni fiyatı 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 14 TL'ye satılacak.

Kayseri’de 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren güncel ekmek fiyatları ise şu şekilde;

200 gram somun ekmek 14 TL,

180 gram pide ekmek 14 TL,

360 gram çifte pide ekmek 28 TL,

130 gram pide sandviç 12 TL.