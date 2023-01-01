Kayseri yeni yıla güvenle girdi

Kayseri'de bin 100 polis, yılbaşında vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yaparken, kent 600 kamera ile izlendi.

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  • 01.01.2023 01:06
  • Güncelleme: 02.01.2023 10:58
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Kayseri yeni yıla güvenle girdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bin 100 polis, yılbaşında vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yaparken, kent 600 kamera ile izlendi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıla vatandaşın huzurlu girebilmesi için yoğun mesai yaptı. Belli noktalarda ekipler denetim yaparken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle şehir 600 kamera ile izlendi. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Telsiz Operatörü Baha Özışık, "2023 yılı yılbaşı emniyet tedbirleri çerçevesinde ilimiz genelinde 292 motorize ekibimiz, bin 100 personel asayiş ve trafik yönünden sahada görev ifa ediyorlar. Biz de kent güvenliği yönetim sistemi olarak il genelinde 113 noktada plaka tanıma sistemimiz, 123 noktada 600 adet kameramızla izleme görevi ifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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