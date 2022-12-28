Kayseri yeni yıla sisli ve puslu girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentin yeni yıla sisli ve puslu gireceği belirtildi.

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  • 28.12.2022 18:20
  • Güncelleme: 28.12.2022 18:43
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Kayseri yeni yıla sisli ve puslu girecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentin yeni yıla sisli ve puslu gireceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Yılbaşında ve 2023 yılının ilk günlerinde bölgemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalması ve havanın parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının; bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor" denildi.

İHA

Kayseri Gündem
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