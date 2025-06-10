Kayseri, Yenilikçi Hafriyat Yönetimi ile Türkiye'de Tek

Bu sistem, Türkiye genelinde örnek bir model oluşturarak atık yönetiminde önemli bir adım atıyor.

Etkin Atık Yönetimi

Hafriyat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, toplam 8 bin 10 hafriyat işlemi gerçekleştirildi. Bu süreçte ortaya çıkan 6 milyon 896 bin 380 metreküp hafriyat toprağının önemli bir kısmı dolgu çalışmalarında yeniden kullanıldı. Kalan atıklar ise çevreye zarar vermeyecek şekilde özel döküm sahalarında bertaraf edildi.

Teknoloji ile İzleme

Kayseri'de faaliyet gösteren 675 hafriyat kamyonuna GPS ve damper sensörleri takılarak, bu araçlar 7/24 takip altına alındı. Kaçak dökümleri önlemek amacıyla araçlara "Hafriyat Taşıma İzin Belgesi" zorunluluğu getirildi. Bu sayede, hafriyatların doğaya gelişi güzel dökülmesi engellenmiş oldu.

Koordineli Çalışmalar

Web tabanlı sistem sayesinde, ilçe belediyeleri ile koordineli çalışan ekipler, atık üreticilerinden gelen başvurular doğrultusunda en yakın döküm sahasına yönlendirme yapıyor. Kayseri genelinde belirlenen beş döküm sahası, yüksek güvenlik önlemleri ile işletmeye alındı.

Çevresel Duyarlılık

Ayrıca, çevresel sorunlara duyarlılığı artırmak için kurulan "Alo Hafriyat İhbar Hattı" üzerinden gelen bildirimler değerlendiriliyor. Kaçak döküm yapanlara yasal işlemler uygulanıyor ve çevre zabıta ekipleri sahada etkin denetimlerini sürdürüyor.

Kayseri'deki bu çevreci ve sürdürülebilir yaklaşım, hem görsel kirliliği azaltıyor hem de çevreye zarar verebilecek uygulamaların önüne geçiyor. Bu çalışmalar, Türkiye'de hafriyat yönetimi konusunda örnek alınacak bir model haline geliyor.