Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi bağımlılıkla mücadelede umut oluyor

Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi ve Türk Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Yapım ve İşletim İş Birliği Protokolü kapsamında hayata geçirildi.

Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’nin temel görev ve hizmetleri neler?

Alkol veya madde bağımlılığı tedavisi görüp arınma sürecini tamamlayan bireyler için yapılandırılmış bir yatılı tedavi modeli uygulanır. Hizmetler tamamen ücretsizdir ve gizlilik esasına dayalı yürütülür. Psikiyatristler, psikoterapistler, sosyal hizmet uzmanları, ergoterapistler, hemşireler, meslek öğretmenleri, iyileşme danışmanları gibi multidisipliner ekiplerle çalışılır. Bireyler, bağımlılık tipi ve sosyal duruma göre minimum 3 ay, maksimum 12 ay kalabilir. Kişisel sorumluluk, yeni sosyal çevre edinme, madde kullanmadan da yaşamdan zevk alabilme gibi beceriler kazandırılır. Kişinin aile ve sosyal bağlarını yeniden kurması, yeni bir sosyal hayat oluşturması desteklenir. Gastronomi, teknik, bilgisayar, tarım, berberlik, tekstil gibi meslek atölyeleri; resim, seramik, müzik gibi hobi atölyeleri sunulur. Spor aktiviteleri, kitap ve grup eğitim alanları, terapi odaları mevcut. Günlük yaşam becerileri, yemek, temizlik, onarım gibi pratik eğitimler verilir.

Kayseri’de açılan merkez, Türkiye’nin üçüncü merkezidir ve bazı özel niteliklere sahiptir: 9 bin 200 metrekare kapalı, 8 bin metrekare açık alan; 40 yatak kapasitesine sahiptir. 18 yaş üstü kadın danışanlar da dahil edilerek hizmet verilmeye başlanmıştır. Görüşme ve grup terapi odaları, spor salonları, kütüphane, meslek ve hobi atölyeleri yer almaktadır. Yaklaşık 50 kişilik ekip; mesleki eğitim, sertifikasyon, iş hayatına yönlendirme gibi destekler sağlanıyor.