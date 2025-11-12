Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi İlk Mezunlarını Verdi: Umut Dolu Bir Başlangıç

Bu mezuniyet, sadece bir tedavi sürecinin sonunu değil, aynı zamanda yeniden doğuşun ve topluma yeniden kazandırılmanın ilk adımını simgeliyor. Danışanlarımız, merkezimizde aldıkları kapsamlı destek ve içlerindeki azimle zorlu yolları aydınlatmayı başardılar.

Yeni Bir Hayatın Kapıları Aralanıyor

Kayseri Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Çifçi, başarılı mezuniyetin önemine dikkat çekerek, iyileşme sürecinin toplumsal destekle taçlandırılmasının gerekliliğini vurguladı:

"Bu başarı, danışanlarımızın azmi kadar, devletimizin ve toplumumuzun onlara olan inancının da bir göstergesidir. Başta Kayseri Valiliği olmak üzere tüm paydaşlarımızın koordinesinde, danışanlarımızın yeni hayatlarına sağlam adımlarla başlamaları için gerekli tüm adımlar atılmıştır. Tedavi süreçleri tamamlanan danışanlarımızın istihdam süreçleri hemen başlatılmış olup, onlara sadece bir iş değil, topluma ait olma duygusunu ve özgüvenlerini geri kazandıracak bir kapı açılmıştır."

Başkan Çifçi, "Her bir danışanımız ve ailesi bizim için çok değerlidir. Tedavi sürecini tamamlayanların başarısı, yeni başlayanlara umut ışığı olurken; devam eden ailelerimizin yanında olmak, Yeşilay ruhunun ve şefkatinin en temel göstergesidir. Toplum olarak el ele vererek, bağımlılığın karanlığını sevgi ve destekle aydınlatmaya kararlıyız" diye ekledi.

Bu mezuniyet, Kayseri’nin bağımlılıkla mücadeledeki kararlılığının ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyor. Yeni bir başlangıç yapan danışanlarımıza sağlık, huzur ve başarı dolu bir yaşam diliyoruz.