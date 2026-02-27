  • Haberler
Kayseri Yeşilay Şube Yönetimi'nden Büyükkılıç'a Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilay Kayseri Şube Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Demir ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını önceleyen çalışmalar kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü iş birliğini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Yeşilay Kayseri Şube Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Demir ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadelede üstlendiği misyonun son derece kıymetli olduğunu belirterek, “Sağlıklı ve bilinçli bir toplum inşa etme hedefi doğrultusunda Yeşilay’ımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman bağımlılıkla mücadelenin ve gençlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Nazik ziyaretleri dolayısıyla Mustafa Demir ve yönetimine teşekkür eden Büyükkılıç, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret kapsamında, Yeşilay danışanları tarafından hazırlanan özel bir tablo da Başkan Büyükkılıç’a takdim edildi. 

Haber Merkezi

