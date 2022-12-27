Kayseri’yi dünyaya tanıtacak şampiyona Erciyes’te gerçekleşecek

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye’de ilk kez 10-11-12 Mart 2023 tarihlerinde Kayseri Erciyes’te düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Erciyes A.Ş. başta olmak üzere Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM), Spor Toto, Infront, Sport In Turkey ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun iş birliğinde gerçekleşecek. Şampiyona için İstanbul Feriye Sarayı Galeri Salonu’nda tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve basın mensupları katıldı.

‘HAZIRIZ VE HEPİNİZİ, TÜM TÜRKİYE’Yİ KAYSERİ’YE BEKLİYORUZ’

Bu yarışmanın Kayseri ve Erciyes tanıtımına büyük etki yapacağını söyleyen Kayseri Valisi Çiçek, “Bu turizmin en önemli aktörü, amiral gemisi Erciyes’tir. Türkiye’nin en uzun kayak pistleri, en fazla farklı yerlerde kayak yapılacak alanları Erciyes’tedir. Başından itibaren bu hale getirmek için çok büyük emek verilmiş. Hem Özhaseki bakan hem Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, özellikle Memduh başkanımın muhteşem katkıları var. Bu şampiyonanın açık yüreklikle söylemem lazım daha çok Büyükşehir Belediyesi’nin emeği var, Kayseri Valiliği’nin temsil ve teşvik kısmındadır. Biz heyecanlıyız, Kayseri’yi, Erciyes’i tüm uluslararası manada dünya televizyonlarında yayınlanacak olan, dünyanın en iyi sporcularının geleceği bu yarışmaya ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı heyecanlıyız. Hazırız ve hepinizi tüm Türkiye’yi Kayseri’ye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TURİZMİN AMİRAL GEMİSİ ELBETTE KAYSERİ ERCİYES KAYAK MERKEZİ’DİR’

Kayseri’nin bir endüstri ve ticaret merkezi olarak anıldığına dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Bunun yanında turizm ile ilgili olarak çok önemli aşamalar kaydetti. Sayın Valimizin de teşrifleriyle potansiyeline bir etki oluşturarak hem şehrimizi hem de bu tür etkinliklere fırsat verme bağlamında birlikte dayanıştığımızı da belirterek, buradan Kayseri adına teşekkür ediyorum. Turizmin amiral gemisi elbette Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’dir. Son süreçte buradaki kayak merkezi ile sporun merkezi olma yolunda Yüksek İrtifa Merkezi ile gündemde tutmakta, sadece kış sporlarına özgü değil, yazın da otellerimizin dolu dolu geçmesi, Erciyes’imizin değişik etkinliklere zemin hazırlamak suretiyle oradan yararlanmasını sağlamaktayız. Kayseri’mizin, Anadolu’nun bu güzel değeri, Türkiye’nin en yakışıklı dağı, kış gününde beyaz gelinliğine bürünmüş, sporseverleri ve kayak severleri bekliyor. Sadece bir kayak merkezi ile Kayseri’miz turizm bağlamında anılsın istemiyor, onunla birlikte değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmanın zenginliğiyle değişik alanlarda kendisinden söz ettiren bir şehir olduğunu paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da bir onuru, gururu ve mutluluğu yaşadıklarını belirterek, “Bizim kendisinden birçok şey öğrendiğimiz Kayseri Valimizden ekip çalışmasını, insanlara güvenmeyi öğrendik. Herkesin gerek hizmetleriyle gerekse popülaritesiyle tanıdığı, bildiği Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da çok önemli bir hayat dersi aldık. Takip ve intaç diye, işinin peşine düşmek ve olumlu bir şekilde sonuçlandırmak dersini aldık. Bize de çalışmak vazife oldu. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak gururla ifade ediyorum ki Cumhurbaşkanlığı himaye belgesine layık bir organizasyonu almış olduk” diye kouştu.

TÜRKİYE’Yİ VE KAYSERİ’Yİ DÜNYAYA TANITACAK BİR ORGANİZASYON

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise Erciyes dağı ve Erciyes Kayak Merkezi hakkında bilgiler vererek, “Biz böylesi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir keyif duyuyoruz. Bu süreçte Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız teşvikleriyle bizleri önemli ölçüde yönlendirdiler” dedi.

Konuşmaların ardından, plaket takdimi ile tanıtım töreni sona erdi.

‘ERCİYES KIŞ FEST KAPSAMINDA ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK'

FIM tarafından 2004 yılından bu yana İsveç, İsviçre, Finlandiya, Norveç gibi Avrupa’nın en iyi kayak merkezlerinde yapılan Kar Motosikleti Dünya Şampiyonası bu yıl Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı bölgesinde özel olarak hazırlanan pistte gerçekleşecek. Şampiyonanın yanında ATV ve Motosnow kategorilerinin yer aldığı Erciyes Cup ile 50'den fazla sporcu aynı pistlerde çivili lastiklerle farklı bir heyecan oluşturacak. İki gün sürecek olan Şampiyona tüm dünyada seyirciye ulaşırken Amerika’da CBS Sport, Avrupa’da Sport TV Network, Eurosport, Asya’da ve Güney Amerika’da Fox Sport kanallarında naklen yayınlanacak. Katılımcılar Şampiyona boyunca eğlenceli yarışmalar, spor aktiviteleri, konserler ve birçok farklı aktivite ile hem şampiyonanın hem de kış festivalinin keyfini çıkaracak. Şampiyona vesilesiyle yapılacak olan Erciyes Kış Fest kapsamında ünlü sanatçılar sahne alacak. 10 Mart Cuma İrem Derici, 11 Mart Cumartesi Hande Ünsal ve Ceza, 12 Mart Pazar günü ise Koray Avcı sevenleriyle Erciyes Kayak Merkezi'nde buluşacak.