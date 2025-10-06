Kayseri'yi Nanoteknoloji Üssü Yapacak Yatırım Hamlesi

Kayseri’nin geleceği açısından çok önemli olan bir konuyu ilk kez gündeme getiren nanobilim uzmanı ve AGÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin, bu yılın Nisan ayında bir haber sitesinden ASELSAN’ın süper teşvik kapsamında “Foton Dedektörü ve Nanoteknoloji” tesisi yatırımı teşviği aldığını öğrendiğini ve bu tesisin Kayseri’de, ASELSAN KAYSERİ adı altında kurulabileceği fikri üzerinde yoğunlaşarak bu fikri o zamandan beri farklı platformlarda dile getirdiğini ifade etti.

Daha öncesinden ASELSAN’ın bazı tematik üretim merkezlerini ülkemizin farklı şehirlerinde faaliyete geçirmiş olduğunu ifade eden Şahin, bunların, silah sistemleri tasarımı, üretimi, imalatı, test, montaj ve entegrasyonuna yönelik olarak Konya’da kurulmuş olan ASELSAN KONYA, optik teknolojilerine dayalı üretim faaliyetlerine yönelik olarak Sivas’da kurulmuş olan ASELSAN SİVAS yatırımları olduğunu belirtti.

Bu noktada, Nanoteknolojiye dayalı üretim faaliyetlerine yönelik olarak kurulacak olan bu yeni birimin de Kayseri’de, ASELSAN KAYSERİ olarak faaliyete geçmesinin hem şehrimiz hem de bölgemiz açısından çok büyük bir kazanım fırsatı olduğunu belirten Şahin, ileri teknoloji ürünleri üretecek olan bu yatırımın teknik alt yapısı ile ilgili şunları söyledi: “Gözlemlediğim kadarıyla, Kayseri organize sanayii yıllar öncesinden kurulmuş ve özellikle ev tekstili alanında ürettiği ürünlerle ülkemiz sınırlarını aşmıştır. Öte yandan ASPİLSAN, KİM Teknoloji gibi ileri teknolojiye dayalı ürünlerin AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerini yapan fimaların yanısıra, Hürjet eğitim uçaklarının üretileceği TOMTAŞ savunma sanayii gibi kuruluşlar da mevcuttur. Dolayısıyla Kayseri organize sanayiinin, Nanoteknoloji alanında yüksek teknoloji üretecek bir tesisin kurulması için yeterli alt yapıya sahip olduğunu düşünmekteyim.”

Böyle bir tesis için Kayseri’deki üniversitelerin rolü ne olacağı konusuna açıklık getiren Prof. Dr. Mehmet Şahin şu ifadeleri kullandı: “Nanoteknolojiye dayalı olarak kurulacak olan ASELSAN KAYSERİ, aynı zamanda üniversiteler ile sıkı işbirlikleri yapacaktır. Bu noktadan baktığımızda Kayseri ilimiz, bu desteği sağlayabilecek potansiyelde 3 adet devlet üniversitesine sahiptir. Bunlara yakından baktığımızda benim de mensubu olduğum AGÜ, aynı zamanda Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümünü şahsımın önerisiyle 2012 yılında ülkemizde ilk açan üniversite olmuştur ve kuruluşundan bu güne kadar Lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu süre zarfında bölümümüzde çok önemli araştırma projeleri tamamlanmış olup, tamamlanan proje bütçesi toplamda 1.250.000 doları geçmiştir. Bu projelerden üretilen birçok bilimsel makale, dünyanın çok prestijli bilimsel dergilerinde kapaktan yayımlanmıştır. 2025 – 26 yılından itibaren lisans düzeyinde de eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan bölümümüz, yetiştirdiği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisleri ile, kurulacak bu tesise nitelikli insan kaynağı sağlaması noktasında da katkıda bulunacaktır. Bir diğer üniversitemiz Kayseri’nin ilk üniversitesi olan ve araştırma üniversitesi vasfına da kazanmış olan Erciyes Üniversitesi, yine bölümümüz öğretim üyeleriyle birlikte birçok ortak çalışmalar yürüttüğü Nanoteknoloji Araştırma Merkezine (ERNAM) sahiptir. Dolayısıyla her iki üniversitemiz de sahip oldukları araştırma altyapısıyla ve nitelikli araştırmacılarıyla Nanoteknolojiye dayalı kurulacak olan ASELSAN KAYSERİ’ye bilimsel ve AR-GE çalışmaları konusunda gerekli ve yeterli desteği sağlayacaklardır. Oluşacak olan bu ekosistemle birlikte daha genç olan Kayseri Üniversitesi de bu alanda bilimsel araştırma faaliyetlerine adım atacaktır.”

ASELSAN KAYSERİ projesinin gerçekleşmesi halinde, özelde Kayseri’ye genelde bölgemize ve ülkemize ne gibi katkılarının olacağına da açıklık getiren Şahin şunları söyledi: “Bilindiği gibi Kayseri sanayii, yıllardır ev tekstili alanında söz sahibi olmuştur. Şayet kurulacak olan bu birim, ASELSAN KAYSERİ olarak faaliyete geçerse, nanoteknolojiye dayalı savunma sanayii ürünlerinde de büyük bir başarı sağlayacaktır. Bu aynı zamanda bir çarpan etkisi yapacak ve birçok yerel firma da nanoteknoloji alanında üretim faaliyetlerine başlayacaktır. Böylece, Kayseri’de nanoteknoloji hamlesi başlamış olacak ve ülkemizin Nanoteknolojiye dayalı üretim yapan bir üssü haline gelmesinin yolu açılacaktır. Bu orta vadede, çevre illerdeki organize sanayilerinde de bir nanoteknoloji hamlesini başlatacaktır. Dünyadaki birçok gelişmiş ülkeyle birlikte Türkiye’de de Nanoteknoloji alanı öncelikli alanlar kategorisine alınmıştır. Dolayısıyla Kayseri’yi 21. yüzyılın teknolojisi olan bu alanda söz sahibi yapmak için siyasi iradenin de desteğini alarak elimizden gelen gayreti göstermemiz, bu hayalin gerçekleşmesinde kilit rol oynamaktadır.”