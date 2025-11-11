Kayseri'yi Onurlandıran Film: 'Son Rüzgar' 11 Ödülle Döndü

Kayserili ekibin ilk filmi olan “Son Rüzgar”, 11 Uluslararası ödül alarak adından sıkça söz ettirdi.. Yönetmenliğini ve senaryosunu İsmail Taşgeldi’nin yaptığı, görüntü yönetmenliğini Mehmet Bedir’in üstlendiği ilk filmde başrolleri Muzaffer Türköz, Eda Dalkılıç ve Doğan Demir üstlendi.

Son Rüzgar ekibi ilk filmlerinin uluslararası başarısının ardından yeni filmleri “En Güzel Günüm” filminin çekim ve montajlarını bitirdi. Yine yönetmen koltuğunda İsmail Taşgeldi otururken yeni filmin Senaryosunu filmin başrolünüde üstlenen Muzaffer Türköz kaleme aldı. Oldukça iddialı bu kısa filmde görüntü yönetmenliğini Adem Eroğlu, kurgu ve renklendirmeyi ise Hüseyin Taşkın üstlendi.

Ekip yeni projelerinin en az ilk film kadar başaralı olacağına inanıyor. Son Rüzgar filmi Los Angeles, Berlin, Milano, Toronto, Londra gibi şehirlerde gösterime girerek içlerinde ‘En İyi Film’ ve ‘En iyi Yönetmen’ ödülleri olmak üzere 11 dalda Uluslararası ödül aldı. Milyonlarca izleyiciye ulaşan bu film Kayseri’yi ve ülkemizi tanıttı.

Yönetmen İsmail Taşgeldi yaptığı açıklamada, “Şehrimizi ve Ülkemizi Uluslararası alanda temsil ederek ödüllerle dönmemiz beni ve ekip arkadaşlarımızı çok mutlu etmişti, Kayseri’nin coğrafyasını, hikayesini milyonlarca izleyici ile buluşturduk. Yeni filmimiz şimdiden birçok festivalden davet aldı hatta Londra ve Fransa’dan yakın zamanda çok güzel haberler alacağımızı umuyoruz, bu coğrafyanın hikayesini anlatmaya devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu.

İki filmde başrolü üstlenen Kayserili deneyimli oyuncu Muzaffer Türköz, yaptığı açıklamada, “Şehrimizi ve ülkemizi uluslararası arenada temsil ederek ödüllerle dönerek Kayserimize bu onuru kazandırmak, hem benim hem de ekip arkadaşlarımın büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Yeni filmimiz, birçok festivalden davet aldı ve yakın zamanda yurt dışından güzel haberler almayı umuyoruz.” dedi.