Kayseri'yi rap ile anlattı

OMG olarak bilinen rap sanatçısı Ozan Mali Güler, Kayseri’yi anlatan şarkı yazdı. Güler, Kayseri’nin lezzetlerini, kültürünü anlattığı şarkısının geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

Kayseri için 2. Şarkısı çıkacağından da bahseden Güler, “6 yıldır şarkı çıkartıyorum, paylaşıyorum. Küçükken başladım; annem bana piyano aldı. Oradan müziğe başladım ve öğrendim. Tüm aşamaları kendi başıma evde yapıyorum. 4 yıl önce Kayseri adında bir şarkı yaptım, 2.si de bu ay çıkacak. Şarkımda Kayseri kültürünü anlatıyorum, Cumhuriyet Meydanı’ndan, Talas’tan bahsediyorum. Herkes Kayseri’yi küçük zannediyor ama biz çok büyüğüz, güzel bir şehiriz. Galatasaray ve Kayserispor şarkımı paylaştılar, mutlu oldum. Aslında sadece Almanca şarkı yapıyorum ama şimdi Kayseri için de şarkılar yapıyorum. Kayseri'nin gurbetçileri buraya gelirse benim şarkılarımı dinlesin. Türkiye'de adım duyulması istiyorum ve devam edeceğim” diye konuştu.