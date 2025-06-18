Kayseri'yi Tanıtan Endonezyalı Öğrenciler Ağırlandı

Kayseri’de öğrenim gören ve hazırladıkları “Ada Cerita Di Kayseri” (Kayseri’de Bir Hikâye Var) adlı 10 bölümlük YouTube dizisiyle kentin güzelliklerini samimi bir dille tüm dünyaya tanıtan Endonezyalı üniversite öğrencileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Gençleri gönülden kutlayan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’de öğrenci olmayı “Ada Cerita Di Kayseri” adıyla hazırladıkları 10 bölümlük diziyle YouTube’da anlatan kıymetli öğrencilerimize, şehrimizin güzelliklerini samimiyetle ve içtenlikle tanıttıkları için gönülden teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Endonezyalı üniversite öğrencileri de Başkan Büyükkılıç’a eğitim alanında verdiği tüm desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Abay’dan Veda Ziyareti

Öte yandan Aydın İncirliova Kaymakamı olarak atanan Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a veda ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Abay’a ilçeye kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarı temennilerini iletti.

Ayrıca Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı Onursal Başkanı M. Suat Köylüoğlu, Vakıf Başkanı H. İbrahim Katırcıoğlu ve beraberindeki heyet, belediyeyi ziyaret ederek Başkan Büyükkılıç ile istişarelerde bulundu.

Küçük Bürüngüz Mahalle Muhtarı Hacı Bölük ile Subaşı Mahalle Muhtarı Kadir Uçar da Başkan Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek mahalleleriyle ilgili taleplerini ilettiler.