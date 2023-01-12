Kayseri'yi turistik kameralardan dünya izliyor

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan turistik kameralar, Almanya, Hollanda, Polonya, Fransa ve ABD olmak üzere dünyanın dört bir tarafından izleniyor. Kentin tarihi ve turistik mekanlarını gösteren kameraları, 2 ayda 424 bin 375 kişinin izlediği açıklandı. 

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  • 12.01.2023 13:51
  • Güncelleme: 12.01.2023 13:51
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Kayseri'yi turistik kameralardan dünya izliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan turistik kameralar ile şehrin neredeyse her köşesi dünya çapında izlenmeye sunuluyor. 

78 ADET TURİSTİK CANLI YAYIN KAMERASIYLA DÜNYANIN GÖZÜ KAYSERİ’DE

Şehrin turistik ve önemli noktalarına yerleştirilen 78 adet canlı yayın kamerası ile uzaktan takip imkânı sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’yi, ‘şehir merkezi’, ‘trafik’ ve ‘Erciyes’ kategorilerinde yer alan kameraları sayesinde dünyaya açtı. 2022 yılının Kasım-Aralık aylarını içeren süreçte tespit edilen bilgilere göre Türkiye’de 74 bin 245 kişi, Almanya’da 3 bin 900, Hollanda’da 2 bin 584, Fransa’da 558, Avusturya’da 464, Belçika’da 469, Polonya’da 339 ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 181, İngiltere’de 137 ve Çin’de 7 kişi olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcılar Kayseri’yi izledi.
Türkiye’de ise Kayseri’nin yanı sıra Ankara, İstanbul, İzmir, Antakya ve Gaziantep gibi şehirler olmak üzere ülkenin dört bir yanından kullanıcı Kayseri’yi canlı yayınlarla takip etti.

2 AYDA YARIM MİLYONLUK İZLENME

2022 yılı Kasım-Aralık aylarını içeren yaklaşık 2 aylık zaman diliminde Büyükşehir Belediyesi turistik canlı yayın kameraları ile Kayseri’de, 424 bin 375 izlenme gerçekleşti. Kayseri’de en fazla izlenme yaşanan kamera Cumhuriyet Meydanı 2 olurken, onu Erciyes’teki Tekir kızak alanı kamerası takip etti.
Büyükşehir Belediyesi’nin ‘tv.kayseri.bel.tr’ adresli web sitesi ile Kayseri’nin dünyaya açılan penceresi olan turistik canlı kamera hizmeti, 7 gün 24 saat canlı olarak sunuluyor.

1ha

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