Kayseri Yolspor'a tam destek

Kayseri Yolspor'a yeni sezonda Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük'ten tam destek.

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  • 12.07.2023 13:56
  • Güncelleme: 12.07.2023 13:56
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Kayseri Yolspor'a tam destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Yolspor’a yeni sezonda Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük’ten tam destek.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor yeni sezonu bekliyor. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren turuncu siyahlı takıma tam destek geldi. Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük yeni sezonda Kayseri Yolspor’a tam destek vereceğini söyledi. Yolspor Kulüp Başkanı Ahmet Akçeşme, yeni sezon öncesi 6. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük’ü ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Kayseri Yolspor Kulüp Başkanı Ahmet Akçeşme, “Yeni sezon öncesi çalışmalarımız devam ediyor. 2023-2024 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Kayseri Yolspor’un olduğu her yerde hedefi belli ve nettir. Yeni sezonda başarılı olarak Kayseri Yolspor’u başarıya taşıyacağız. Bizlerin her daim yanında olan 6.Bölge Müdürümüz Ahmet Bülent Büyük’e çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte başarılı bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz” dedi.

Ziyaretin ardından Kayseri Yolspor Kulüp Başkanı Ahmet Akçeşme ve yönetim kurulu üyeleri, Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük’e 38 numaralı ismi yazan Kayseri Yolspor formasını hediye etti.

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İHA

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