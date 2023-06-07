Kayseri Yolspor'da Eren Çalapverdi dönemi

Kayseri Yolspor Kulübü, yeni sezon öncesi Antrenör Eren Çalapverdi ile anlaştı.

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  • 07.06.2023 10:18
  • Güncelleme: 07.06.2023 10:18
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Kayseri Yolspor'da Eren Çalapverdi dönemi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Yolspor Kulübü, yeni sezon öncesi Antrenör Eren Çalapverdi ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor’da ikinci Eren Çalapverdi dönemi başladı. Geçen sezon Özvatan Gençlikspor’da görev yapan Antrenör Eren Çalapverdi, sezonun tamamlanmasının ardından görevinden ayrıldı. Özvatan Gençlikspor ile yollarını ayıran genç Antrenör Eren Çalapverdi, 2023-2024 sezonu için daha önce de görev yaptığı Kayseri Yolspor ile anlaştı. Kayseri Yolspor Başkanı Ahmet Akçeşme ve yöneticiler ile bir araya gelen Antrenör Eren Çalapverdi, yapılan görüşmelerin ardından anlaşarak, takımın yeni antrenörü oldu.

Kayseri Yolspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Takımımız 2023-2024 sezonunda antrenör Eren Çalapverdi ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın her iki tarafa hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” denildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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