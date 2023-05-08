Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonundan Vekil Ersoy’a destek

Kayseri Yozgatlı Dernekleri Federasyonu ‘Birlik ve Beraberlik Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Baki Ersoy, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Kalın, Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyon Başkanı Mustafa Özcan, partililer ve dernek üyeleri katılım sağladı. Bu seçime milletin, devletin beka seçimleri olarak baktıklarını ifade eden MHP Kayseri Milletvekili Adayı Baki Ersoy, “Gece gündüz demeden 14 Mayıs 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. Bu seçimlere hazırlanırken de Allah şahittir ki, çok çalışıyoruz. Biz bu seçimlere sadece Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli olarak bakmıyoruz. Ülkemizin, devletimizin, milletimizin beka seçimleri olarak bakıyoruz. Çok kıymetli hemşerilerim sizler bizi 24 Haziran 2018 tarihinde meclise gönderdiniz. Bizlerde milletin vekili, sizlerin vekili olabilmek için sizleri vekalet aldık. Tam 5 yıldır gece gündüz demeden sizlerin sorunları için çalıştık. 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla aday belli karar net diyoruz. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız 2018 yılında olduğu gibi Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ülkücü delikanlı olur. Delikanlı sözünde durur şiarıyla her gittiğimiz yerde ilk önce Sayın Cumhurbaşkanımıza oy istiyoruz. Diyoruz ki bir pusula gelecek önünüze. 4 tane Cumhurbaşkanı adayı olacak, bizim cumhurbaşkanı adayımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Yüksek bir oy oranıyla ilk turda seçtirebilmek adına Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oylarınızı istiyoruz diyoruz” ifadelerini kullandı.

Baki Ersoy’la birlikte mücadele etmekten onur duyduklarını söyleyen Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, “Kayseri’de doğup büyümüş bir hemşeriniz olarak Yozgat’ın ne demek olduğunu, Yozgat adı geçtiğinde kimin ne hislere kapıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Malumunuz bu hafta Bilge liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi’nin Yozgat Mitingi vardı. Bizde orada görevdeydik. Liderimiz sözlerine başlarken kahraman Yozgat diye bahsetti. Yiğitliğimizden, dava şuurumuzdan ve milli duygularımızdan bahsetti. Onun bu övgüsüne mashar olan bir memleketin evladı olmaktan duyduğum gurur ve şuuru ifade ediyorum. Kayseri’de MHP Milletvekilimiz olan kıymetli Mustafa Baki Ersoy Beyefendi’yle omuz omuza mücadele etmekten duyduğumuz gurur ve şuuru da sizlerin huzurunda ifade ediyorum” dedi.

‘YOZGATLI, 14 MAYIS GÜNÜ KİME TOKAT ATACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYORDUR’

MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Kalın

Toplantıda konuşan, “15 Temmuz 2016 günü milletimiz tarafından doğal bir şekilde oluşan Cumhur ittifakının kurucusu ve isim babası Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in evlatları olarak aranızda bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Siyasi bir kimliğimiz olsa da Yozgatlı olmamızın vermiş olma hasebiyle bugün aranızdayız. Ben şunu biliyorum ki Yozgatlı, 14 Mayıs günü kime tokat atacağını, kimi sandıklarda patlatacağını, kimi de arşa çıkaracağını çok iyi biliyordur. Bundan dolayı sizlerden oylarınızı rica etmekle beraber okumuzun gittiği yeri takip etmemizi ve Yozgat’ı tanıyan Yozgatlının sesi olan Yozgatlıya elini uzatan adaylar kimse onları tercih etmeniz gerektiğini söylüyorum” şeklinde konuştu.



Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyon Başkanı Mustafa Özcan ise, “Kayseri de faaliyet gösteren 18 Yozgatlı emeğimizle organize ettiğimiz birlik ve beraberlik toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Harp meydanlarında kahramanca dövüşen Türk yiğitlerini ve bugüne kadar vatan haini çıkmayan Doğu’da Güneydoğu’da ve bütün sınırlarımızda en çok şehit veren Bozok Yaylasının yiğit evlatları tekrar hepiniz hoş geldiniz. Seçildiği günden beri hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan gecesini gündüzüne katan, hizmet veren değerli hemşerimiz medarı iftiharımız Baki Ersoy vekilimizi destekleme kararı aldık” diye konuştu.